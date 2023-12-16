Деякі судноплавні компанії призупиняють всі рейси Червоним морем через напади хуситів

Про це повідомляє BBC.News.

Таке рішення датської судноплавної компанії Maersk і німецької транспортної компанії Hapag-Lloyd було прийнято після серії нападів на судна, які були спущені на воду з частини Ємену, контрольованої хуситами - повстанським рухом, який підтримує Іран і ХАМАС, а також стверджує, що атакує кораблі, що прямують до Ізраїлю.

Компанія Hapag-Lloyd також володіє судном, яке нещодавно зазнало атаки хуситів.

"Нещодавні напади на комерційні судна в цьому районі викликають тривогу та становлять серйозну загрозу безпеці моряків. Після вчорашнього інциденту, пов'язаного з Maersk Gibraltar, і ще однієї атаки на контейнеровоз сьогодні, ми наказали всім суднам Maersk у цьому районі, які мають пройти через протоку Баб-аль-Мандаб, призупинити свою подорож до подальшого повідомлення", - заявили у датській компанії.

У компанії також додали, що протока Баб-ель-Мандаб, також відома як "Ворота сліз", - це канал завширшки 32 км, який небезпечний для навігації. Він розташований між Єменом на Аравійському півострові, Джібуті та Еритреєю на узбережжі Африки.

Maersk призупиняє свої транспортні перевезення в Червоному морі, "не міг прийти в більш важкий час", сказав.

Генеральний директор Інституту експорту та експорту Міжнародна торгівля Марко Форгіоне побоюється, що призупинення руху основних маршрутів цих компаній негативно вплине на постачання призначеного товару.

"Це впливає на кожну ланку в ланцюжку постачання і лише збільшить шанси того, що критично важливі продукти не прибудуть до місця призначення вчасно до Різдва", - додав він.

Виступаючи перед оголошеннями Maersk і Hapag-Lloyd, радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що хусити загрожують свободі судноплавства в Червоному морі, яке є життєво важливим для транспортування нафти та товарів.

"Сполучені Штати співпрацюють з міжнародною спільнотою, партнерами з регіону та з усього світу, щоб протистояти цій загрозі", - сказав він.