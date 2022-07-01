Данія офіційно приєдналася до спільної політики оборони ЄС
З 1 липня Данія офіційно стала частиною оборонної політики Європейського союзу
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву МЗС Данії для агенції DPA.
Після майже 30 років спеціальної угоди Данія приєднується до спільної політики оборони Європейського Союзу починаючи з 1 липня.
Таке рішення означає, що країна буде брати участь в обговореннях ЄС оборонних тем, а данські сили зможуть брати участь у військових операціях Євросоюзу.
- Нагадаємо, раніше Данія не брала участі у військових операціях ЄС, але надавала військове обладнання Україні. Разом з Великою Британією й Нідерландами вона надала пускові установки та протикорабельні ракети Harpoon.
- А 2 червня країна заявила про намір доєднатися до Спільної політики з безпеки й оборони ЄС
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