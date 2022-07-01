Данія офіційно приєдналася до спільної політики оборони ЄС

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву МЗС Данії для агенції DPA.

Після майже 30 років спеціальної угоди Данія приєднується до спільної політики оборони Європейського Союзу починаючи з 1 липня.

Таке рішення означає, що країна буде брати участь в обговореннях ЄС оборонних тем, а данські сили зможуть брати участь у військових операціях Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Данія не брала участі у військових операціях ЄС, але надавала військове обладнання Україні. Разом з Великою Британією й Нідерландами вона надала пускові установки та протикорабельні ракети Harpoon.

А 2 червня країна заявила про намір доєднатися до Спільної політики з безпеки й оборони ЄС

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb