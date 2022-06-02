Данія приєднається до Спільної політики з безпеки й оборони ЄС

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Щойно уряд Данії формально поінформує інші країни ЄС про своє рішення (скасувати рішення про неучасть країни в Спільній політиці ЄС із безпеки й оборони - ред.) відповідно до конституційних положень ми готові швидко здійснити всі необхідні кроки, щоб забезпечити повну участь Данії у всіх аспектах CSDP", - наголосив Боррель.

Зазначається, що перш ніж Данія зможе остаточно скасувати оборонні застереження та вступити в європейське співробітництво з питань оборони та безпеки, необхідно зробити деякі формальні кроки. Перш за все, має бути ратифікований відповідний законопроєкт і опублікований в Офіційному віснику.

Крім того, необхідно буде з’ясувати ряд практичних питань, перш ніж міністр закордонних справ зможе проінформувати інші країни-члени ЄС про те, що Данія більше не бажає використовувати оборонне застереження.

"Очікується, що Данія може приєднатися до європейського співробітництва з питань безпеки та оборони 1 липня 2022 року" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Данія не брала участі у військових операціях ЄС, але надавала військове обладнання Україні. Разом з Великою Британією й Нідерландами вона надала пускові установки та протикорабельні ракети Harpoon.

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