Данія планує наростити обсяги відновлюваної енергії і тимчасово збільшити видобуток газу заради незалежності від РФ

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, пише Reuters.

"Ми збільшимо видобуток природного газу у Північному морі на обмежений часовий період. Ми переконані, що краще видобувати газ у Північному морі, аніж купувати його у Володимира Путіна", – сказала Фредеріксен.



Вона також зазначила, що відмова її країни від російського газу – це перспектива наступного року.



"Але оскільки ми є частиною європейської газової мережі, нам також потрібно, щоб інші країни стали незалежними", - зауважила прем'єр-міністерка.



Данський уряд уже має план стрімкого нарощування виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (вітру і сонця). Так, країна збирається збільшити ці обсяги учетверто протягом восьми років.

Нагадаємо, Швеція та Данія висилають російських дипломатів.



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