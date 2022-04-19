Данія планує наростити обсяги відновлюваної енергії і тимчасово збільшити видобуток газу заради незалежності від РФ
Данія нарощує альтернативні поставки енергоресурсів, щоб відмовитися від імпорту їх з Росії
Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, пише Reuters.
"Ми збільшимо видобуток природного газу у Північному морі на обмежений часовий період. Ми переконані, що краще видобувати газ у Північному морі, аніж купувати його у Володимира Путіна", – сказала Фредеріксен.
Вона також зазначила, що відмова її країни від російського газу – це перспектива наступного року.
"Але оскільки ми є частиною європейської газової мережі, нам також потрібно, щоб інші країни стали незалежними", - зауважила прем'єр-міністерка.
Данський уряд уже має план стрімкого нарощування виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (вітру і сонця). Так, країна збирається збільшити ці обсяги учетверто протягом восьми років.
- Нагадаємо, Швеція та Данія висилають російських дипломатів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе