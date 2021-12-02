Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, відновив тренування

Про це повідомляє Sky Sports.



12 червня матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через те, що Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Футболіста врятували та встановили йому кардіовертер-дефібрилятор.



В Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями, тому данець не зможе продовжити грати у Серії А. "Інтер" дозволив Еріксену тренуватись на батьківщині, у клубі "Оденсе", за який він виступав у період з 2005 по 2008 рік.



Хавбек спершу приступив до індивідуальних тренувань, а згодом розпочне займатись з іншими гравцями в колективі.

29-річний Еріксен відомий фанатам своїми виступами за нідерландський "Аякс" і лондонський "Тоттенгем". З 2020 року він грає за "Інтер". Його контракт з міланцями чинний до 2024 року.



Transfermarkt оцінює Крістіана Еріксена у 40 млн євро.



У складі збірної Данії хавбек провів 109 матчів і забив 36 голів.

Нагадаємо, 12 червня під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, лікарям довелося реанімувати його на полі.

2 листопада Еріксен вирішив відновити кар'єру.

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