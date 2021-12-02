Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, відновив тренування
Півзахисник міланського "Інтера" та збірної Данії Крістіан Еріксен відновив тренування після зупинки серця в матчі Євро-2020
Про це повідомляє Sky Sports.
12 червня матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через те, що Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Футболіста врятували та встановили йому кардіовертер-дефібрилятор.
В Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями, тому данець не зможе продовжити грати у Серії А. "Інтер" дозволив Еріксену тренуватись на батьківщині, у клубі "Оденсе", за який він виступав у період з 2005 по 2008 рік.
Хавбек спершу приступив до індивідуальних тренувань, а згодом розпочне займатись з іншими гравцями в колективі.
29-річний Еріксен відомий фанатам своїми виступами за нідерландський "Аякс" і лондонський "Тоттенгем". З 2020 року він грає за "Інтер". Його контракт з міланцями чинний до 2024 року.
Transfermarkt оцінює Крістіана Еріксена у 40 млн євро.
У складі збірної Данії хавбек провів 109 матчів і забив 36 голів.
- Нагадаємо, 12 червня під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, лікарям довелося реанімувати його на полі.
- 2 листопада Еріксен вирішив відновити кар'єру.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе