Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

За інформацією джерела, "жучок" у кортежі Анджея Дуди виявила не Служба державної охорони Польщі, як повідомлялось раніше, а прикордонники під час огляду в аеропорту Катовіце у червні цього року.

Після цього і розпочалось розслідування. Публічно його не коментували, але, за даними польських ЗМІ, йдеться про незаконне отримання інформації. Розслідування "веде на схід", оскільки приблизно в той же час – 28 червня – відбувся останній візит Дуди в Україну.

Журналісти у матеріалі також пишуть, що незрозуміло, чому датчик стеження тоді не виявили співробітники Служби держохорони,.

"Якщо в ході слідства підтвердиться східний слід, це означає, що його (прим. - датчик стеження) встановили, наприклад, росіяни та їхні служби. Якби це було правдою, ми б мали вкрай небезпечну ситуацію", – йдеться у заяві пов’язаного зі спецслужбами джерела.

Багаторічний працівник канцелярії президента Польщі на умовах анонімності поділився й іншою версією подій. Раніше в автівках, якими користувались співробітники канцелярії нижчого рангу, встановлювали локатори. Це робили, щоб контролювати використання авто в службових цілях.

"Може, в цьому випадку правда виявиться банальною, і знайдений локатор – це не більше, ніж демонтований пристрій багаторічної давнини?" – допускає співрозмовник.