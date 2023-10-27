Датчик стеження, який знайшли у кортежі Дуди, могли встановити спецслужби РФ, - ЗМІ
Розслідування щодо датчика стеження, який знайшли в одному з автомобілів кортежу Анджея Дуди, припускає, що до цього могли бути причетні російські спецслужби
Про це повідомляє Rzeczpospolita.
За інформацією джерела, "жучок" у кортежі Анджея Дуди виявила не Служба державної охорони Польщі, як повідомлялось раніше, а прикордонники під час огляду в аеропорту Катовіце у червні цього року.
Після цього і розпочалось розслідування. Публічно його не коментували, але, за даними польських ЗМІ, йдеться про незаконне отримання інформації. Розслідування "веде на схід", оскільки приблизно в той же час – 28 червня – відбувся останній візит Дуди в Україну.
Журналісти у матеріалі також пишуть, що незрозуміло, чому датчик стеження тоді не виявили співробітники Служби держохорони,.
"Якщо в ході слідства підтвердиться східний слід, це означає, що його (прим. - датчик стеження) встановили, наприклад, росіяни та їхні служби. Якби це було правдою, ми б мали вкрай небезпечну ситуацію", – йдеться у заяві пов’язаного зі спецслужбами джерела.
Багаторічний працівник канцелярії президента Польщі на умовах анонімності поділився й іншою версією подій. Раніше в автівках, якими користувались співробітники канцелярії нижчого рангу, встановлювали локатори. Це робили, щоб контролювати використання авто в службових цілях.
"Може, в цьому випадку правда виявиться банальною, і знайдений локатор – це не більше, ніж демонтований пристрій багаторічної давнини?" – допускає співрозмовник.
- Улітку в Польщі казали, що очікують провокацій з боку Росії перед виборами.
- 24 жовтня стало відомо, що служба державної охорони знайшла локатор в автомобілі, що належить канцелярії президента Польщі Анджея Дуди. Ймовірно, за автівкою стежили кілька місяців
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