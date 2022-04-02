ДБР націоналізує майже 1,5 тис. залізничних вагонів з РФ та Білорусі
Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію близько 1 400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі
Про це повідомила пресслужба бюро у Telegram.
Правоохоронці виявили майже 1 400 вагонів на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів — фізичні та юридичні особи з РФ та республіки Білорусь.
Для вилучення вагонів окупантів та передачі на потреби України, Орган звернувся з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської ОВА.
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