ДБР націоналізує майже 1,5 тис. залізничних вагонів з РФ та Білорусі

Про це повідомила пресслужба бюро у Telegram.



Правоохоронці виявили майже 1 400 вагонів на території Полтавської та Дніпропетровської областей. Власники вагонів — фізичні та юридичні особи з РФ та республіки Білорусь.

Для вилучення вагонів окупантів та передачі на потреби України, Орган звернувся з відповідною ініціативою до керівництва Полтавської та Дніпропетровської ОВА.