Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що одним із підозрюваних є ексрятувальник з Херсонщини, який після повномасштабного вторгнення отримав посаду "начальника пожежної частини смт Нижні Сірогози" на території Генічеської територіальної громади.

Ще один підозрюваний добровільно обійняв посаду "старшого інспектора МЧС ЛНР" на території Луганської області.

Ще однією фігуранткою виявилася працівниця херсонського Центру пробації. Підозрювана пішла працювати на окупантів начальником відділу по роботі з персоналом "управління федеральної служби виконання покарань в Херсонській області" на тимчасово окупованій території Скадовського району.

"Ще 19 колишніх правоохоронців з Херсону добровільно почали працювати на ворога у створеній окупантами незаконній структурі – так званому криміналістичному центрі МВС Херсонської області. Цей центр спецслужби РФ створили для встановлення контролю над Херсоном під час тимчасової окупації", - йдеться у повідомлені.

Двом колишнім рятувальникам заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Колишній працівниці Центру пробації та 19 колаборантам повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.