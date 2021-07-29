ДБР передало до суду 254 справи щодо 365 осіб у першому півріччі
За перше півріччя Держбюро розслідувань направило до суду 254 обвинувальні акти щодо 365 осіб
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Серед підозрюваних:
- 1 посадовець категорії "А",
- 6 прокурорів,
- 14 працівників Державної кримінально-виконавчої служби,
- 15 податківців,
- 21 прикордонник,
- 33 митника,
- 87 поліцейських,
- 65 працівників інших органів.
У 2021 році ДБР оголосило 405 підозр.
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