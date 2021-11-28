ДБР почало розслідування щодо Юрія Бутусова. Журналіст каже, що це помста Зеленського

Йдеться про відеозапис, на якому Бутусов стріляє з 152-мм гаубиці.



Кримінальне провадження вже розпочато, інформує у неділю, 28 листопада 2021 року, пресслужба ДБР.



"Журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "По окупантах вогонь". Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну", - зазначають у Бюро.



У ДБР наголосили, що всі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. Зокрема, в порядку ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Також перевірять можливі посадові порушення особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння.



"За попередніми висновками, подія відбулась за межами зони ООС. Але суспільство отримає повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки. Закликаємо усіх громадян України при публікації будь-яких матеріалів враховувати можливі негативні наслідки для інформаційної безпеки держави", - додали у Бюро розслідувань.Заяву з приводу викладеного Бутусовим відео оприлюднила й Українська делегація у Тристоронній контактній групі по Донбасу."Українська делегація категорично засуджує публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України", - сказано в заяві.В українській делегації в ТКГ вважають, що сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили.Вже сьогодні, після оприлюднення цитованого вище пресрелізу ДБР, Бутусов пов'язав дії правоохоронців з його запитаннями президенту під час його останньої зустрічі з журналістами."Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію", - стверджує Юрій Бутусов."Все що я казав про російську агентуру в оточенні Зеленського - чиста правда, і я це можу довести, а тексти та справи якими Офіс (президента - ред.) намагається мене закрити - це системна брехня і сплановані дії російської агентури в Офісі президента в інтересах нашого ворога", - зазначив журналіст.При цьому Бутусов додав, що переховуватися або тікати з України не збирається."Я не збираюсь кудись їхати з країни, я залишусь тут", - сказав він.Юрій Бутусов розмістив дане відео учора, 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів, окремо наголосивши на символічності цієї дати і на символічності відео.Точне місце та час зйомки він пообіцяв назвати пізніше.Як він зазначив, показане на відео мало місце під час навчань Територіальної оборони.