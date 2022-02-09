ДБР повідомило Януковичу про нову підозру у підбурюванні до дезертирства військовослужбовців УДО

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"24 лютого 2014 року колишній президент України, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України - начальника Служби безпеки президента України до дезертирства", - йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, після дій Януковича начальник його охорони не повернувся зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. У результаті разом із Януковичем він виїхав до Росії.

"Найближчим часом буде прийнято рішення щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу (заочно)", - повідомили в бюро.

