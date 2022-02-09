ДБР повідомило Януковичу про нову підозру у підбурюванні до дезертирства військовослужбовців УДО
Державне бюро розслідувань повідомило експрезиденту Віктору Януковичу про нову підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства за частиною 4 статті 27 та частиною 1 статті 408 Кримінального кодексу України
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"24 лютого 2014 року колишній президент України, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України - начальника Служби безпеки президента України до дезертирства", - йдеться у повідомленні.
За даними ДБР, після дій Януковича начальник його охорони не повернувся зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. У результаті разом із Януковичем він виїхав до Росії.
"Найближчим часом буде прийнято рішення щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу (заочно)", - повідомили в бюро.
- Нагадаємо, 24 червня 2020 року ДБР оголосило про підозру у держзраді Януковичу та двом очільникам Міноборони.
- 5 листопада 2021 року Януковичу оголосили про підозру в керуванні злочинною групою.
- 28 січня 2021 року ДБР повідомило про підозру Януковичу через підписання "Харківських угод" на користь РФ.
- 1 лютого 2022 року ДБР повідомило про заочний арешт колишнього начальника охорони Януковича, який допоміг останньому незаконно виїхати до Росії. 7 лютого експрезидента викликали на допит.
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