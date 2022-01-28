ДБР прийшло з обшуками до нардепа з об'єднання Разумкова Воронька через можливу підробку документів
Державне бюро розслідування прийшло з обшуками до народного депутата Олега Воронька, який є членом об'єднання Дмитра Разумкова "Розумна політика"
Про це йдеться на сайті ДБР.
Зазначається, що обшуки проводять вдома у депутата та у пов'язаних з ним людей. Причина обшуків - факт підробки ним документів.
У ДБР розповідають, що Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол через нібито корупцію, яка стосується входження Воронька до складу виконавчого органу одного із товариств.
Ідеться про адміністративне правопорушення, яке передбачене частиною 2 статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
За це загрожує до 13,6 тис. грн штрафу, конфіскація доходу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
Очільник міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков заявив, що претензії правоохоронців щодо Воронька "притягнуті за вуха", а також звинуватив ДБР у політичних переслідуваннях.
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