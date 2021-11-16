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ДБР проводить обшуки у нардепа від ОПЗЖ Киви через стрілянину з автомата
Державне бюро розслідувань проводить обшуки у нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви за фактом стрілянини з автомата
Про це повідомив у Facebook однопартієць Киви Вадим Рабінович.
"До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук”, - написав Рабинович.
ДБР у коментарі "Укрінформу" повідомило, що обшукує помешкання Киви у справі за фактом стрілянини з автомата.
Кива у Telegram звинуватив владу в тиску на нього та намаганні "вичавити з країни". При цьому нардеп назвав себе борцем "за припинення війни та відновлення братніх стосунків із Росією".
"Влада хоче видавити мене з країни як опозиційного політика, який бореться за припинення війни та відновлення братніх відносин з Росією", - написав Кива.
"До народного депутата нашої партії Іллі Киви о 6 ранку прибули проводити обшук”, - написав Рабинович.
ДБР у коментарі "Укрінформу" повідомило, що обшукує помешкання Киви у справі за фактом стрілянини з автомата.
Кива у Telegram звинуватив владу в тиску на нього та намаганні "вичавити з країни". При цьому нардеп назвав себе борцем "за припинення війни та відновлення братніх стосунків із Росією".
"Влада хоче видавити мене з країни як опозиційного політика, який бореться за припинення війни та відновлення братніх відносин з Росією", - написав Кива.
- Нагадаємо, 15 жовтня Кива записав ролик з автоматом у руці. Він здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк. Нардеп заявив, що "святкує" загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року вбили у Мюнхені.
- 26 жовтня правоохоронці відкрили кримінальне провадження через стрілянину Киви з автоматичної зброї.
- 6 листопада Кива виклав у мережу відео, де він стріляє з автомату по портретам провідника ОУН Степана Бандери й головнокомандувача УПА Романа Шухевича.
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