"Слава солдату Червоної армії!": Кива став навколішки перед пам'ятником Ватутіну й розстріляв портрети Бандери та Шухевича

Цих політичних діячів нардеп назвав "нацистами" й пілся того відкрив вогонь по мішенях, передає Еспресо.TV.



Поряд із зображеннями Бандери та Шухевича Кива також стріляв по двом портретам Гітлера.



В такий спосіб, за його словами, він "привітав" Київ та кияв з "днем визволенням від німецько-фашистських загарбників".





В другий частині відео Кива стає на коліно та кладе квіти до розташованого в столичному Маріїнінському парку пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну, ліквідованому воїнами Української повстанської армії.







"Слава солдату Червоної армії!", - сказав при цьому Кива.

Нагадаємо, проти Киви вже відкрито не одне кримінальне провадження. Останні два провадження пов'язано зі стрялининою на день загибелі Степана Бандери та з його привітанням Воодимира Путіна із днем народження.



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