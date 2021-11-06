"Слава солдату Червоної армії!": Кива став навколішки перед пам'ятником Ватутіну й розстріляв портрети Бандери та Шухевича
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" виклав у мережу відео, де він стріляє з автомату по портретам провідника ОУН(р) Степана Бандери й головнокомандувача УПА Романа Шухевича
Цих політичних діячів нардеп назвав "нацистами" й пілся того відкрив вогонь по мішенях, передає Еспресо.TV.
Поряд із зображеннями Бандери та Шухевича Кива також стріляв по двом портретам Гітлера.
В такий спосіб, за його словами, він "привітав" Київ та кияв з "днем визволенням від німецько-фашистських загарбників".
В другий частині відео Кива стає на коліно та кладе квіти до розташованого в столичному Маріїнінському парку пам'ятника радянському генералу Миколі Ватутіну, ліквідованому воїнами Української повстанської армії.
"Слава солдату Червоної армії!", - сказав при цьому Кива.
- Нагадаємо, проти Киви вже відкрито не одне кримінальне провадження. Останні два провадження пов'язано зі стрялининою на день загибелі Степана Бандери та з його привітанням Воодимира Путіна із днем народження.
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