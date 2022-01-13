ДБР викрило екснардепа на шахрайстві: пропонував "вирішити питання" за $17 тис.
Державне бюро розслідувань викрило на шахрайстві народного депутата України VIII скликання, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка", а нині позаштатного радника голови Держекоінспекції
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"За попередньою інформацією екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за $17 тис. "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України", - повідомили у пресслужбі.
Першу частину коштів, а саме $2 тис., радник отримав під час контрольованої передачі. Другу частину, $15 тис., він намагався отримати 13 січня. Під час передачі грошей ДБР затримало екснардепа.
Попередньо фігуранта справи підозрюють у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.
"Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та мешкання фігуранта, а також у приміщенні суб'єкта господарської діяльності, що надає послуги з оформлення та подачі документів для отримання висновків оцінки впливу на довкілля", - йдеться у повідомленні.
Також ДБР перевіряє причетність до справи службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.
- Як повідомлялося раніше, НАБУ викрило працівника Офісу генпрокурора на спробі отримати хабар у $150 тис.
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