ДБР викрило екснардепа на шахрайстві: пропонував "вирішити питання" за $17 тис.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



"За попередньою інформацією екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за $17 тис. "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України", - повідомили у пресслужбі.



Першу частину коштів, а саме $2 тис., радник отримав під час контрольованої передачі. Другу частину, $15 тис., він намагався отримати 13 січня. Під час передачі грошей ДБР затримало екснардепа.







Попередньо фігуранта справи підозрюють у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.



"Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та мешкання фігуранта, а також у приміщенні суб'єкта господарської діяльності, що надає послуги з оформлення та подачі документів для отримання висновків оцінки впливу на довкілля", - йдеться у повідомленні.











Також ДБР перевіряє причетність до справи службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.



Як повідомлялося раніше, НАБУ викрило працівника Офісу генпрокурора на спробі отримати хабар у $150 тис.