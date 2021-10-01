ДБР завершило розслідування у справі побиття танцюриста Дорофєєвої: ексспівробітник УДО постане перед судом
Правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи щодо колишнього співробітника Управління держохорони, який побив танцюриста шоубалету співачки Надії Дорофєєвої
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Слідчі територіального управління ДБР Києва завершили досудове розслідування відносно співробітника Управління державної охорони України, який жорстоко побив танцюриста шоубалету", - йдеться в повідомленні.
Обвинувальний акт щодо колишнього співробітника УДО направлено до суду. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
- У Києві побили танцівника шоубалету співачки Дорофеєвої, нападник виявився працівником УДО.
- Працівника УДО, підозрюваного у побитті 22-річного хлопця, взято під варту на 60 діб.
- Згодом, працівника УДО звільнили з посади.
- 16 серпня танцівник шоубалету співачки Надії Дорофєєвої, якого побив працівник Управління державної охорони, вийшов із коми.
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