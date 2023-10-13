Дедлайн – кінець жовтня: окупанти поставили ультиматум батькам, чиї діти не отримали паспорти РФ
Росіяни на тимчасово окупованих територіях України погрожують батькам, діти яких не отримали паспорти країни-агресорки
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Батькам дітей, що вимушені ходити до ворожих шкіл, дали час на роздуми до кінця жовтня. Або дитина стає громадянином Росії, або дані про неї потраплять до окупаційних "органів опіки". Після чого дитину, відповідно, можуть примусово забрати у батьків та віддати у притулок, а потім у прийомну сім'ю", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що це не вперше окупанти погрожують батькам дітей на ТОТ. Так, у травні ЦНС писав, що загарбники погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ. Також вони штрафують батьків, чиї діти продовжують навчатися в українських школах онлайн.
Зауважимо також, що відповідно до міжнародного права викрадення дітей у батьків кваліфікується як частина політики геноциду.
- У ДПСУ пояснили, що Росія обмежує в'їзд та виїзд жителів тимчасово окупованих територій України для того, щоб насильно паспортизувати населення.
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