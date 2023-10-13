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Defense Express: Головне завдання РФ - дестабілізувати світ

13 жовтня, 2023 п'ятниця
14:59
Світ Путін

Зараз Росія зорієнтована на те, щоб дестабілізувати світ, це всі повинні усвідомити

Про це в етері телеканалу "Еспресо" заявив експерт з питань оборони та технологій Defense Express Антон Міхненко.

За його словами, РФ й далі буде намагатися провокувати всіх та вчиняти дії для того, щоб відволікати увагу на глобальному рівні. 

"Те, що відбувається на кордоні Фінляндії та Естонії, Фінляндії та РФ буде продовжуватись. Росія й далі буде намагатися відволікати увагу на глобальному рівні, так як зараз окупанти це роблять в Україні. Аналізуючи лінію фронту, ми бачимо, що ЗСУ наступають на півдні, в той час як РФ намагається атакувати на Куп'янському напрямку, таким чином діяти асиметрично. Так само ворог намагається діяти на півдні, відволікати наші Сили та засоби. Це характерний спосіб дій для країни-агресора як у відносинах, так і в веденні бойових дій, ми маємо до цього звикати", - розповів Міхненко.

Росія намагається розпалювати вогонь небезпеки та створювати глобальну війну, щоб весь світ погрузився в так зване глобальне протистояння, вважає експерт.

"На фоні цього протистоянна росіяни намагаються знайти власні спроможності для того, щоб досягти власних цілей. Європейці це прекрасно розуміють, але ключовим питанням залишається: "до чого готуватися в майбутньому". Безумовно, потрібно провести для європейців моніторинг можливостей та зв'язків, які досі залишаються у Європи з РФ, у відносинах ЄС з африканськими країнами і азіатськими регіонами. Там де були зони інтересів європейський країн в Африці, є небезпечні моменти і росіяни будуть намагатися ці "вогневі позиції" по всьому світу роздмухувати, таким чином відволікати увагу європейців, які вважали, що ці регіони були в партнерських відносинах", - резюмував Міхненко.

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