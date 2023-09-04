Defense Express: Росія перекидає резерви з інших напрямків, щоб утримати Бахмут

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо говорити про загальну ситуацію на Бахмутському напрямку, то місто Бахмут продовжує бути тим місцем, де противник продовжує вкладати все більше і більше резервів. Слід також зазначити, що активні дії українських підрозділів на Півдні змушують росіян постійно перекидати резерви на цей напрямок. Задум українського військового керівництва полягає в тому, щоб постійно тиснути на росіян на Бахмутському напрямку, що унеможливить розвиток їхніх наступальних дій. Зокрема, на Лимано-Купʼянському напрямку", - пояснив Рябих.

Військовий експерт додав, що ЗСУ продовжують важку й методичну роботу з перемелювання російських резервів на Бахмутському напрямку.

"Під Бахмутом в росіян ситуація така, що вони змушені вже тривалий час перекидати туди сили та резерви, щоб утримати позиції в місті. Оскільки обвал фронту на цьому напрямку може призвести до ще більшого відступу російської армії. Тому вони постійно насичують цю ділянку резервами. Останніми тижнями не було інформації про великі просування наших підрозділів під Бахмутом. Проте Сили оборони здійснюють важку й методичну роботу і займають більш вигідні позиції для подальшого просування. ЗСУ щодня перемелюють резерви, які Росія перекинула та продовжує перекидати на Бахмутський напрямок", - додав він.