Дефіцит води на сході України: окупанти не можуть врятувати промисловість, під загрозою опалювальний сезон

Про це інформує Центр національного спротиву.

За даними Спротиву, нині російські окупанти задовольняють потребу у воді на захоплених східних регіонах лише на 60%. Тому місцеві жителі страждають від її нестачі.

Унаслідок дефіциту прісної води неможливо відновити роботу промислових об’єктів, особливо нафтохімічної промисловості та лісоперероблювання. Це веде до великого безробіття в регіоні.

Крім того, така ситуація спричиняє небезпеку для опалювального сезону.

ЦНС наголошує, що за міжнародним правом, окупанти зобов’язані забезпечувати життєдіяльність мешканців тимчасово окупованих областей.