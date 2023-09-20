Дефіцит води на сході України: окупанти не можуть врятувати промисловість, під загрозою опалювальний сезон
На тимчасово окупованих територіях сходу України рашисти не можуть забезпечити нормальну життєдіяльність мешканців регіону через дефіцит прісної води
Про це інформує Центр національного спротиву.
За даними Спротиву, нині російські окупанти задовольняють потребу у воді на захоплених східних регіонах лише на 60%. Тому місцеві жителі страждають від її нестачі.
Унаслідок дефіциту прісної води неможливо відновити роботу промислових об’єктів, особливо нафтохімічної промисловості та лісоперероблювання. Це веде до великого безробіття в регіоні.
Крім того, така ситуація спричиняє небезпеку для опалювального сезону.
ЦНС наголошує, що за міжнародним правом, окупанти зобов’язані забезпечувати життєдіяльність мешканців тимчасово окупованих областей.
- Раніше на тимчасово окупованій території Луганської області місцеві мешканці скаржилися на те, що російська влада не займається вивезенням побутового сміття із дворів, таким чином створюючи екологічну катастрофу в містах.
- Також окупаційна адміністрація ТОТ Запорізької області запропонувала використати води річки Молочна, щоб розв'язати питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель.
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