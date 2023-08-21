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Міста тимчасово окупованої Луганщини на межі екологічної катастрофи: росіяни не вивозять побутове сміття

21 серпня, 2023 понедiлок
09:59
Війна з Росією окупант

На тимчасово окупованій території Луганської області місцеві мешканці скаржаться на те, що російська влада не займається вивезенням побутового сміття із дворів, таким чином створюючи екологічну катастрофу в містах

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Міста окупованої Луганщини на межі екологічної катастрофи. І якщо ситуацію в захоплених торік населених пунктах хоча б можна обумовити бойовими діями та значними руйнуваннями, то окуповані у 2014 році міста дійшли до такого життя самотужки", - наголосив він.

За словами Лисогора, проблема із вивезенням побутового сміття із дворів є гострою для місцевих жителів. Зокрема, на окупаційну владу щодо цього скаржаться мешканці Сєвєродонецькому району, а також Хрустального, який перебуває під окупацією РФ з 2014 року 

"За дев’ять років (мешканці Хрустального, - ред.) так і не побачили бажання Росії зробити їхнє життя кращим", - зазначає очільник Луганської ОВА.

Він також додав, що у відповідь на чисельні запити для закриття питання напередодні так званих перших виборів тимчасова окупаційна влада вирішила відправити до "ЛНР" лише чотири сміттєвози на весь регіон. За словами лисогора, вони вважають, що "останні мають впоратися".

  • Напередодні очільник ОВА повідомляв, що у зруйнованому російськими окупантами Сєверодонецьку на Луганщині загарбники обрали декілька найбільш вцілілих дев’ятиповерхівок і проводитимуть у них ремонти на показ. 
  • Також у захоплених Росією містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, адже окупанти не відновлюють зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
  • Центр нацспротиву також заявляв, що росіяни вирішили обладнати сміттєві звалища на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області й вивозити туди сміття з РФ.
Економіка
Україна
Росія
екологія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
екологічна катастрофа
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