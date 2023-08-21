Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Міста окупованої Луганщини на межі екологічної катастрофи. І якщо ситуацію в захоплених торік населених пунктах хоча б можна обумовити бойовими діями та значними руйнуваннями, то окуповані у 2014 році міста дійшли до такого життя самотужки", - наголосив він.

За словами Лисогора, проблема із вивезенням побутового сміття із дворів є гострою для місцевих жителів. Зокрема, на окупаційну владу щодо цього скаржаться мешканці Сєвєродонецькому району, а також Хрустального, який перебуває під окупацією РФ з 2014 року

"За дев’ять років (мешканці Хрустального, - ред.) так і не побачили бажання Росії зробити їхнє життя кращим", - зазначає очільник Луганської ОВА.

Він також додав, що у відповідь на чисельні запити для закриття питання напередодні так званих перших виборів тимчасова окупаційна влада вирішила відправити до "ЛНР" лише чотири сміттєвози на весь регіон. За словами лисогора, вони вважають, що "останні мають впоратися".