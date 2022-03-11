"Дефолт стає дедалі більш імовірним": Moody's знизило рейтинг Білорусі
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинг Білорусі з "B3" (високий спекулятивний характер) до "Ca" (неплатоспроможні компанії)
Про це повідомляє Yahoo.
Moody's знизило стелю рейтингів Білорусі у національній та іноземній валюті з "B2" та "B3" до "Caa3" та "Ca" відповідно.
"Зниження рейтингів відображає послаблення кредитоспроможності Білорусі на тлі вторгнення Росії в Україну. Білорусь безпосередньо зазнає значного посилення санкцій, спрямованих проти ключових секторів економіки та фінансової системи, що обмежить і без того вузькі зовнішні резерви країни і поставить під загрозу її здатність обслуговувати свій борг", – йдеться у пресрелізі.
На думку Moody's, дефолт Білорусі стає все більш імовірним через занепокоєння щодо готовності уряду погасити свої боргові зобов'язання.
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