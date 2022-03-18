Дехто хоче жити у простому світі: Кулеба пояснив, чому за війну проти України відповідальні усі росіяни

Про це Кулеба написав у twitter.

За його словами, повну відповідальність за війну проти України не варто покладати лише на Володимира Путіна.

"Дехто хоче жити у простому світі, де Путін несе повну відповідальність за війну. Реальність така, що хтось насправді скидає бомби на українські міста, розстрілює евакуйованих, формує "Z", підтримує Путіна в опитуваннях. Як і в 1930-х, вони несуть відповідальність, нехай навіть отруєну пропагандою", - наголосив Кулеба.



Нагадаємо, 17 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України, адже в усьому винен лише Путін.

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