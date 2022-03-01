Декларувати допомогу на армію не потрібно, – НАЗК
Ці гроші не є особистим доходом суб’єкта декларування або члена його сім’ї, а натомість є проявом єдності та згуртованості українського народу.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Декларувати допомогу, яку українці збирають на армію та постраждалих від війни на свій банківський рахунок, не потрібно. В умовах воєнного стану та збройної агресії російської федерації проти України багато суб’єктів декларування, а також членів їхніх сімей, долучені до збору коштів і майна для потреб Української армії та тих, хто постраждав внаслідок збройної агресії.
"Ми дякуємо кожному, хто зараз допомагає армії та громадянам, та маємо їх заспокоїти – декларувати такі кошти не потрібно, – переконують у НАЗК. – Адже ці гроші не є вашим особистим доходом, а натомість є проявом єдності та згуртованості Українського народу в боротьбі з рашистськими загарбниками. Такі кошти не підлягають відображенню в декларації та повідомленні про суттєві зміни у майновому стані ".
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