Декларувати допомогу на армію не потрібно, – НАЗК

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Декларувати допомогу, яку українці збирають на армію та постраждалих від війни на свій банківський рахунок, не потрібно. В умовах воєнного стану та збройної агресії російської федерації проти України багато суб’єктів декларування, а також членів їхніх сімей, долучені до збору коштів і майна для потреб Української армії та тих, хто постраждав внаслідок збройної агресії.

"Ми дякуємо кожному, хто зараз допомагає армії та громадянам, та маємо їх заспокоїти – декларувати такі кошти не потрібно, – переконують у НАЗК. – Адже ці гроші не є вашим особистим доходом, а натомість є проявом єдності та згуртованості Українського народу в боротьбі з рашистськими загарбниками. Такі кошти не підлягають відображенню в декларації та повідомленні про суттєві зміни у майновому стані ".

Нагадаємо, міграційна служба призупиняє видачу українських паспортів.

В Україні запустили Telegram-канал для збору фото та відео російських загарбників, убитих чи взятих у полон.

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