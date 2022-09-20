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Головна війна з Росією Декого били поліцейськими кийками, декого - струмом, годували недовареною кашею: мешканець деокупованої Балаклії про життя в катівні
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Декого били поліцейськими кийками, декого - струмом, годували недовареною кашею: мешканець деокупованої Балаклії про життя в катівні

20 вересня, 2022 вiвторок
13:32
війна з Росією поліцейський кийок

Росіяни в Балаклії катували людей у місцевому райвідділку - били поліцейськими кийками та струмом, щоб тримати населення міста в страху

Про це в ефірі Еспресо розповів житель Балаклії на Харківщині, який 46 днів був у катівні, Артем Ларченко.

"Забрали не на початку окупації, а в кінці. Перед самим звільненням. Зробили обшук – загнали БТР, почали зброю шукати, як вони сказали. Потім почали по шафах лазити, знайшли фотографії там, де брат у військовій формі, і потім кажуть: "поїхали", - сказав він.

Чоловік зазначив, росіяни його випустили 26 серпня. 

"Спочатку привезли в райвідділок, хоча возили по колу, щоб не розумів, куди везуть. Казали: "Завеземо в Луганськ чи Донецьк". Очі зав’язали, мішок на голову одягнули. Коли уже в камеру потрапив, хлопці сказали, де я перебуваю. 45 днів, які я там просидів, ніхто не чіпав, на допити не викликали. Тільки на 46-й день викликали. Посадили, спитали: "Що ти тут робиш?" Кажу, що брат служить. Спитали, де. Сказав, що в Києві. Вони відповіли, що їм це нецікаво", - сказав Ларченко.

Він сказав, що росіяни просили розповісти про те, хто залишився в Балаклії з військовослужбовців та ветеранів АТО.

"Сиділи в камері від 5 до 8 людей. По-різному бувало. Тиждень сиділи, один хлопець 76 днів сидів з Шевченкового. Були пожежники. Був хлопець, який займався виборами і був у партії "Свобода". Його забрали. Ще сидів чоловік з родичами-військовими. Багатьох вони просто відпускали, декотрих відвозили до останнього блокпосту і викидали на підконтрольну Україні територію",  - зазначив Ларченко.

Чоловік розповів про катування окупантів.

"Вони кожному свої питання задавали та тримали людей, щоб місто залякувати. Декого били, декого струмом, декого дубинками поліцейськими. У одного була трубка пластмасова, якщо вдарити кілька разів по одному місцю – шкіра розходилась. Тих, у кого синці, вони тримали, поки синці не зійдуть, – потім випускали. Вони могли перші два дні побити, а потім чекати, доки синці минуть. Годували кашею недовареною – зранку і ввечері давали без солі. Єдине, що могло бути "свято" - якщо військові не доїли і в них залишалося. Могли тарілку супу чи чогось такого в обід закинути в камеру", - сказав житель Балаклії.

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Росія
російська армія
Балаклія
Харківщина
злочини проти людства
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