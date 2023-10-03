Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Деколи буває достатньо жорстка розмова: голова МВС Клименко розповів, як проходять засідання Ставки

Деколи буває достатньо жорстка розмова: голова МВС Клименко розповів, як проходять засідання Ставки

3 жовтня, 2023 вiвторок
09:19
Війна з Росією Голова МВС Ігор Клименко

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, як проходить засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: деколи там буває достатньо жорстка розмова

Про це він розповів у інтерв'ю УП.

Клименко вказав, що усі питання, які пов'язані з підрозділами МВС Гвардії наступу, які перебувають на полі бою, розв'язуються під час засідань Ставки. 

Відповідаючи на питання, що відбувається за закритими дверима засідань, міністр зазначив, що спершу президент збирає у визначеному місці членів Ставки.

"Ми заслуховуємо командирів, які перебувають на місцях, по бойових діях, які відбуваються, щодо наших позицій, які завдання плануються на найближчий час. Президент заслуховує також питання логістичного і бойового забезпечення. Всі проблеми, які є актуальними, там обговорюються. Наприклад, після того, як росіяни масовано нас починають обстрілювати, ми розбираємося, де наші помилки, де сильні сторони", - вказав Клименко. 

Для доповідей можуть запросити командувачів різних родів військ. Як каже Клименко, розмови, які відбуваються під час Ставки можуть бути доволі жорсткими, оскільки "всі люди військові, і ми знаходимося у воєнному стані". 

"І для того, щоб розуміти, що відбувається на лінії фронту, президенту необхідно це все чути", - додав він. 

Після закінчення Ставки, у той же день, зазвичай виходить розпорядження, у якому кожен з членів отримує відповідне завдання. 

Проте обговорення планування операцій на засіданнях Ставки не відбуваються: для цього існує воєнний кабінет, учасників якого президент визначає безпосередньо перед самим плануванням. За словами Клименка, у таких засіданнях він не бере участі, оскільки планування операцій - це прерогатива військових. 

За його словами, інколи на Ставці можуть сперечатися. 

"Наприклад, проблеми з мобілізацією. На Ставці розглядали спочатку питання діяльності обласних воєнкомів. І після Ставки президент прийняв рішення провести засідання РНБО для того, щоб покласти край тим скаргам і зловживанням, які були зі сторони воєнкомів. Отримує команду і Малюк, і Клименко, і керівник Державного бюро розслідувань, і Офіс генерального прокурора для того, щоб ми могли спільно вирішити те чи інше питання", - розповів міністр. 

Він відмовився відповідати на запитання про те, чи озвучувались на Ставці плани, коли може закінчитися війна. 

"Я про це не буду говорити. Засідання Ставки – це закрите засідання, і ця інформація є закритою", - сказав Клименко. 

  • 9 вересня, президент України Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Мова йшла про захист портової інфраструктури від атак РФ та підготовку країни до зимового періоду. 
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
Читайте також:
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
30 вересня, 2023 субота
Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
На фото: Андрій Верес
2 жовтня, 2023 понедiлок
Помер народний артист України Андрій Верес
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.77
    Продаж 40.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
3 жовтня
10:00
OPINION
Ігор Луценко
Я зрозумів, що вмирати – легко
09:50
Херсонщина
Окупанти обстріляли Херсонщину: постраждала одна людина
09:49
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
У Туреччині проводять спецоперацію проти курдського угруповання: затримано 90 людей
09:41
російський військовий корабель
РФ вивела на бойове чергування у Чорне море 3 кораблі: чи є серед них ракетоносії
09:27
Сергій Наєв
У північних областях посилюють ППО перед зимою, - Наєв
09:14
на фото президент України з президенткою ЄБРР
Постійна підтримка України є ключовим питанням, – президентка ЄБРР
08:59
Ексклюзив
"Почали активніше застосовувати авіацію": волонтер розповів про інтенсивність обстрілів Херсонщини
08:52
Інфографіка
знищені окупанти
Армія РФ за добу втратила 15 танків, 40 артсистем і 360 військових, - Генштаб ЗСУ
08:42
рубль долар
Вперше з серпня: долар в РФ коштує понад 100 рублів
08:42
Ексклюзив
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Барабаш: Якщо у росіян не виходить щось на фронті - вони відразу б'ють по Авдіївці
08:35
ППО ЗСУ
Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили крилату ракету та 29 "шахедів"
08:29
США попередили Китай про плани оновити обмеження на експорт чипів у жовтні, - Reuters
08:03
Дніпропетровщина
РФ атакувала Дніпро та Павлоград
08:02
OPINION
Віталій Портников
Ми свідки перших крапель дощу, який може перетворитися на справжне політичне цунамі. Колонка Віталія Портникова
07:51
Рада безпеки ООН
Рада безпеки ООН дозволила відправку іноземних військових на Гаїті
07:46
Ексклюзив
Луганщина
Відсутність електрики, платна медицина та примусовий набір в армію РФ: Власенко розповів про ситуацію у Сєверодонецьку
07:30
Айшат Кадирова
Кадиров підвищить свою 24-річну доньку до віцепрем'єрки Чечні
06:53
корупція
Ми бачили, як Україна вживає агресивних дій для боротьби з корупцією, - речник Держдепу США
06:45
Вступ України в ЄС: очільник МЗС Чехії вважає, що початок переговорів можливий уже восени
06:22
російська армія, мобілізація
Російські військові скаржаться на командування та брак озброєння, - ISW
06:12
Олег Татаров
"Координує, а не дає накази": очільник МВС Клименко заявив про відсутність впливу Татарова на відомство
06:01
Зеленський та Байден. Білий дім, 22 грудня 2022 року
Сигнал сильної підтримки: у Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні
05:37
путін
У Держдепі США не чекають Путіна на саміт АТЕС, але на питання про арешт ухилились
05:37
Велика Британія ,екологія, технології
У Великій Британії блискавка спричинила потужний вибух біогазу
05:16
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Повітряна атака на Україну: зафіксовано "шахеди" та активність тактичної авіації РФ
05:08
Андріївка
Сили оборони відвоювали вигідніші позиції біля Андріївки, - ISW
04:40
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
США серйозно занепокоєні корупцією в Україні, але утримуються від різких заяв, - Politico
04:12
Прапор Словаччини
Неприпустиме втручання: Словаччина звинуватила Росію у спробі впливу на результати виборів
03:44
Нацбанк України
У Нацбанку пояснили нові методи встановлення курсу гривні
03:16
Рустем Умєров, Естонія, допомога Україні
З візитом у Київ прибув міністр оборони Естонії: анонсував передачу польового шпиталю
02:48
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії
02:20
Держдеп США
За США стежать і союзники, і противники: Держдеп закликав конгрес вжити заходів щодо підтримки України
01:30
ветеран
Ваучери на безкоштовне навчання отримали 14 тис. ветеранів і людей із інвалідністю через війну
01:24
Німеччина солдат армія
Спецтехніка, засоби зв'язку та снаряди: уряд ФРН надав Україні новий пакет військової допомоги
00:56
Збігнєв Рау
Очільник МЗС Польщі заявив, що відносини з Україною увійшли у "період спаду"
00:28
OTP Bank
Україна та Угорщина порозумілися щодо роботи OTP Bank у РФ і статусу спонсора війни
00:19
Наступне засідання Ради асоціації України та ЄС пройде в грудні, - Шмигаль
2023, понедiлок
2 жовтня
23:51
Данія
Зброя для України: Данія виділить 13,4 млн євро на спільну європейську закупівлю артилерійських снарядів
23:26
Володимир Зеленський
Зеленський після зустрічі з дипломатами ЄС: мета - цьогорічне рішення про переговори щодо вступу, Україна виконає рекомендації Єврокомісії
23:17
Мера Сум затримали на хабарі у 1,4 млн грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV