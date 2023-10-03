Деколи буває достатньо жорстка розмова: голова МВС Клименко розповів, як проходять засідання Ставки

Про це він розповів у інтерв'ю УП.

Клименко вказав, що усі питання, які пов'язані з підрозділами МВС Гвардії наступу, які перебувають на полі бою, розв'язуються під час засідань Ставки.

Відповідаючи на питання, що відбувається за закритими дверима засідань, міністр зазначив, що спершу президент збирає у визначеному місці членів Ставки.

"Ми заслуховуємо командирів, які перебувають на місцях, по бойових діях, які відбуваються, щодо наших позицій, які завдання плануються на найближчий час. Президент заслуховує також питання логістичного і бойового забезпечення. Всі проблеми, які є актуальними, там обговорюються. Наприклад, після того, як росіяни масовано нас починають обстрілювати, ми розбираємося, де наші помилки, де сильні сторони", - вказав Клименко.

Для доповідей можуть запросити командувачів різних родів військ. Як каже Клименко, розмови, які відбуваються під час Ставки можуть бути доволі жорсткими, оскільки "всі люди військові, і ми знаходимося у воєнному стані".

"І для того, щоб розуміти, що відбувається на лінії фронту, президенту необхідно це все чути", - додав він.

Після закінчення Ставки, у той же день, зазвичай виходить розпорядження, у якому кожен з членів отримує відповідне завдання.

Проте обговорення планування операцій на засіданнях Ставки не відбуваються: для цього існує воєнний кабінет, учасників якого президент визначає безпосередньо перед самим плануванням. За словами Клименка, у таких засіданнях він не бере участі, оскільки планування операцій - це прерогатива військових.

За його словами, інколи на Ставці можуть сперечатися.

"Наприклад, проблеми з мобілізацією. На Ставці розглядали спочатку питання діяльності обласних воєнкомів. І після Ставки президент прийняв рішення провести засідання РНБО для того, щоб покласти край тим скаргам і зловживанням, які були зі сторони воєнкомів. Отримує команду і Малюк, і Клименко, і керівник Державного бюро розслідувань, і Офіс генерального прокурора для того, щоб ми могли спільно вирішити те чи інше питання", - розповів міністр.

Він відмовився відповідати на запитання про те, чи озвучувались на Ставці плани, коли може закінчитися війна.

"Я про це не буду говорити. Засідання Ставки – це закрите засідання, і ця інформація є закритою", - сказав Клименко.