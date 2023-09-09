Захист портів Одещини та підготовка до зими: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він написав у телеграм.

Зокрема, на засіданні обговорювалися питання реалізації плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба, портів Одещини та інфраструктури зернового коридору, а також оборона прифронтових територій.

Крім того, говорилося про підготовку до зими.

Зеленський заслухав доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу.

"Усі доручення роздані. Робота триває", - наголосив президент.