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Захист портів Одещини та підготовка до зими: Зеленський провів засідання Ставки

9 вересня, 2023 субота
13:12
Війна з Росією Володимир Зеленський

У суботу, 9 вересня, президент України Володимир Зеленський провів нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій йшла мова про захист портової інфраструктури від атак РФ та підготовку країни до зимового періоду

Про це він написав у телеграм.

Зокрема, на засіданні обговорювалися питання реалізації плану захисту енергетики та критичної інфраструктури від російських ударів із неба, портів Одещини та інфраструктури зернового коридору, а також оборона прифронтових територій.

Крім того, говорилося про підготовку до зими. 

Зеленський заслухав доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністерства енергетики, Укренерго, Укргідроенерго, НАК "Нафтогаз", Генштабу.

"Усі доручення роздані. Робота триває", - наголосив президент.

  • Напередодні, 6 вересня, президент України провів чергове засідання Ставки, на якому черед іншого було також розглянуто питання підготовки до опалювального сезону.
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
Одещина
Енергія
опалювальний сезон
Денис Шмигаль
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