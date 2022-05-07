Декомунізація, розчарування канадських добровольців у війні в Україні й Херсонщина у складі РФ: Центр при РНБО оприлюднив російські фейки за 7 травня

Про це в телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації.

На Херсонщині самопроголошені керівники-колаборанти заявили, що "в рамках "декомунізації" київська влада змушувала частково або повністю прибирати експозиції, пов’язані з історією Великої Вітчизняної війни в Херсоні". У Центрі при РНБО назвали такі слова дезінформацією.

Маніпулятивною є теза російських пропагандистів, нібито канадські військові розчаровані у "військовій операції" в Україні через божевільних некомпетентних командирів і гостру нестачу озброєння", унаслідок чого вони "залишають район ведення бойових дій".

Ще однією маніпуляцією є заяви колаборанта Кирила Стремоусова, що "Херсонська область має намір жити у складі РФ і "нагадуватиме за темпами розвитку щось близьке до Криму", а зараз вона повноцінно співпрацює з Росією й почувається її частиною.

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