Декомунізація, розчарування канадських добровольців у війні в Україні й Херсонщина у складі РФ: Центр при РНБО оприлюднив російські фейки за 7 травня
Російські пропагандисти поширюють тези, що канадські добровольці нібито залишають зону бойових дій через розчарування в командуванні ЗСУ й нестачі зброї, а Херсонщина буде у складі РФ і нагадуватиме окупований Крим
Про це в телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації.
На Херсонщині самопроголошені керівники-колаборанти заявили, що "в рамках "декомунізації" київська влада змушувала частково або повністю прибирати експозиції, пов’язані з історією Великої Вітчизняної війни в Херсоні". У Центрі при РНБО назвали такі слова дезінформацією.
Маніпулятивною є теза російських пропагандистів, нібито канадські військові розчаровані у "військовій операції" в Україні через божевільних некомпетентних командирів і гостру нестачу озброєння", унаслідок чого вони "залишають район ведення бойових дій".
Ще однією маніпуляцією є заяви колаборанта Кирила Стремоусова, що "Херсонська область має намір жити у складі РФ і "нагадуватиме за темпами розвитку щось близьке до Криму", а зараз вона повноцінно співпрацює з Росією й почувається її частиною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе