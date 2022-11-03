Про це вони повідомили на пресконференції після зустрічі з президентом Тайваню Цай Ін Веньом, передає Еспресо.

До складу делегації входять представники 8 європейських законодавчих органів:

Рейнхард Бютікофер, депутат Європарламенту, Німеччина

Сьорд Сьордсма, член Палати представників Нідерландів

Авдулла Хоті, депутат, Косово

Джудіт Каммінс, член парламенту, Велика Британія

Гід Єнсен, депутат Німеччини

Єва Декруа, депутат, Чехія

Микола Княжицький, народний депутат України

Ельс Ван Хоф, депутат, Бельгія

Президент Тайваню відзначив важливість візиту та подякував IPAC за комюніке на саміті Вашингтона, у якому Альянс виклав заклики до демократичних країн виробити чітку стратегію стримування уряду КНР від вжиття примусових дій проти Тайваню.

Виступаючи на пресконференції, депутат Елс Ван Хоф сказала: "Безпека Тайваню - і безпека всіх наших демократій - зростає завдяки зміцненню партнерства. Ми будемо наполягати на збільшенні кількості міжпарламентських візитів між Тайванем і нашими законодавчими органами, щоб сприяти взаєморозумінню та співпраці"

За її словами, IPAC прагне працювати над належним військовим і оборонним співробітництвом з Тайванем, а також наполягає на більшій участі Тайваню в міжнародних установах і збільшенні двосторонньої торгівлі.

"Ми на Тайвані, щоб висловити солідарність. Але наш Альянс існує, щоб внести конкретні зміни, тому ми хотіли б скористатися цією можливістю, щоб публічно заявити, що IPAC зробить усе можливе, щоб зміцнити позиції наших власних країн щодо Тайваню. Ми сподіваємося, що це допоможе зберегти місце Тайваню на міжнародній арені та зробить перспективу конфлікту більш віддаленою", - сказала вона.

Своєю чергою Рейнхарда Бютікофера нагородили Великою медаллю дипломатії, яку вручив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, за його роботу у просуванні відносин між ЄС і Тайванем.

Довідка: Міжпарламентський альянс щодо Китаю (IPAC) - це міжпартійна мережа законодавців, які працюють над реформуванням підходу демократичних країн до Китаю.

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