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Деменції Путіна вводять його в оману

Борислав Береза
20 жовтня, 2022 четвер
16:12
Погляд Борислав Береза

Ми не будемо просити владу піти на перемовини про капітуляцію України

Рашистські мерзотники б'ють по цивільних об'єктах та енергосистемі. Мета одна – створити такі дискомфортні умови, коли народ прохатиме миру. У Кремлі реально вважають, що відсутність світла і тепла змусять нас забути про масову різні у Бучі, бомбардуваннях Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Вінниці, Краматорська, Кременчука, Нікополя, Одеси, Білої Церкви, Львова, Ірпеня, Києва та інших міст України. Вони не розуміють, що ми не пробачимо Оленівки. Ми не відступимося після того, як свої життя на війні віддали сини й доньки України. Ми пам'ятаємо, чиї бомби та кулі забрали життя дітей, і хто приніс війну в Україну 2014 року. І ми прагнемо не миру, а Перемоги.

Ми не відступимося після того, як свої життя на війні віддали сини й доньки України

Схоже, деменції Путіна не дають йому зрозуміти головне – все це робить нас ще злішими. Ми ще більше бажаємо побачити розгром і погибель нашого ворога, а значить, будемо докладати максимум зусиль для досягнення мети. Ми не хочемо здаватися після обстрілів, ми прагнемо знищити ворога. Можна і в його голові.

Ми не будемо просити владу піти на перемовини про капітуляцію України, зате ми докладемося до знищення російського Рейху. Карфаген має бути знищеним. Рашизм мусить бути знищеним. Україна переможе! Я це знаю.  

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, екснародний депутат України

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