День Незалежності: до охорони порядку в Києві залучили 10 тис. поліціянтів

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

З нагоди святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України приблизно 10 тис. поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії у посиленому режимі стежать за публічною безпекою в Києві.

Зранку фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевірили локації, де відбуватимуться заходи.

У місцях масового перебування громадян чергують патрулі, поліція діалогу та придані сили, які прибули до столиці у складі зведених загонів.

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