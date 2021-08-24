День Незалежності: до охорони порядку в Києві залучили 10 тис. поліціянтів
У Києві близько 10 тис. правоохоронців забезпечують громадський порядок 24 серпня
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
З нагоди святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України приблизно 10 тис. поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії у посиленому режимі стежать за публічною безпекою в Києві.
Зранку фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками перевірили локації, де відбуватимуться заходи.
У місцях масового перебування громадян чергують патрулі, поліція діалогу та придані сили, які прибули до столиці у складі зведених загонів.
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