День Незалежності України: у Петербурзі затримали двох активістів за одиночні пікети

Про це повідомили у групі "Мирний Опір. Санкт-Петербург" у Facebook.

"На Невському проспекті за одиночний пікет на честь Дня Незалежності України був затриманий Влад Шипіцин.Також була там же затримана Ольга Смирнова", - йдеться у дописі.



На них відкрили провадження щодо нібито демонстрації символіки екстремістської організації, хоч у активістів були лише прапори України.

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