День Незалежності України: у Петербурзі затримали двох активістів за одиночні пікети
У Санкт-Петербурзі (РФ) затримали активістів, які провели одиночні пікети до Дня Незалежності України
Про це повідомили у групі "Мирний Опір. Санкт-Петербург" у Facebook.
"На Невському проспекті за одиночний пікет на честь Дня Незалежності України був затриманий Влад Шипіцин.Також була там же затримана Ольга Смирнова", - йдеться у дописі.
На них відкрили провадження щодо нібито демонстрації символіки екстремістської організації, хоч у активістів були лише прапори України.
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