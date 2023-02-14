День Святого Валентина, або День закоханих

Трішки історії

Якось імператор Клавдій, який був фанатичним воякою, вирішив, що сімейні стосунки стоять на заваді солдатам. Він видав вердикт, у якому воїнам суворо заборонялось одружуватись.

Та священник Валентин, попри вердикт Клавдія, таємно вінчав закохані пари. Коли про це стало відомо, його заарештували й ув'язнили. Пізніше жорстокий Клавдій наказав відтяти голову священнику. Ця страта відбулась 14 лютого. З того часу закохані пари, вшановуючи пам’ять про священника Валентина, дарують одне одному подарунки, підтримуючи пам’ять про чоловіка, який поважав любов і допомагав єднати любов. Страта Валентина стала символом незламності кохання. Адже любов – одне з найважливіших почуттів на Землі.

Свято і маркетинг

Звісно, не обійшлось і без прагматиків. Існує думка, що День святого Валентина – це добре виважений та продуманий маркетинговий хід.







У кожній країні існують традиційні та особливі подарунки, придбані заздалегідь спеціально до цього свята. Японія пропонує кондитерські вироби, у Франції користуються популярністю ювелірні прикраси, а в Данії… засушені квіти…





Оскільки свято з часом прийшло і в Україну, то й традиція обмінюватись подарунками між коханими в цей день також стала популярною.

Існує безліч варіантів у виборі подарунка. В основному цей вибір залежить від бюджету. Тому спектр подарунків може бути дуже різноманітним. Іграшки, романтична вечеря, подарункові сертифікати, спільна подорож. Сьогодні, коли в нашій країні точиться війна, найкращий подарунок – це спільна в парі благодійність та добрі справи на користь ЗСУ. Ну і не забувайте про щирість. Лагідна посмішка, палкі обійми, слова підтримки – це не менш важливо не тільки 14 лютого, а й щодня. Якщо ваш коханий/кохана зараз на фронті – відправляйте святкову бандероль чи посилку на лінію вогню. І не тільки своїй коханій людині, а і його/її побратимам/посестрам. Адже тепер це його/її ще одна сім’я, та – яка завжди підставить плече, допоможе у важкий час і залишиться в пам'яті на все життя. Цінуйте одне одного і любіть не за щось, а всупереч усьому!

Які фільми порадити закоханим для спільного перегляду в День Валентина?

Роман с каменем, фільм 1984 року

Кінокартини "Роман з каменем" та її сиквел "Перлина Нілу", попри плин часу, сприймаються і сьогодні сучасними та дотепними.

Звісно, акторський склад, який не раз зустрічався на спільному знімальному майданчику, це сузір’я одних із найкращих акторів світового кінематографа. Майкл Дуглас, Кетлін Тернер та Денні ДеВіто – це завжди ідеальний тріо.

У центрі кінострічки глядач спостерігатиме за пригодами головних героїв, що переплітаються тугим та колючим вузлом кохання…

В ролях: Майкл Дуґлас, Кетлін Тернер, Денні ДеВіто, Зак Норман, Альфонсо Арау, Мануель Охеда та інші.





Народження зірки, фільм 2018 року

На початку ми познайомимось із Джексоном Мейном. Він - кантрі-виконавець. І в Джексона не найкращі часи. Ще не так давно він був зіркою сцени з неймовірними аншлагами на кожному концерті. Але згодом увага публіки почала спадати. Жорстка конкуренція прийшла на зміну добрим та тихим часам. І у Джексона з’являється депресія. А згодом він пірнає в алкогольну залежність. Одного дня на його шляху з'являється талановита молода співачка. Вона ще нікому не відома, але володіє величезним скарбом – непересічним талантом та жагою стати відомою артисткою. Між чоловіком та жінкою спалахує роман. Джексон допомагає коханій досягти успіху. Він не помилився. Завдяки його старанням та її наполегливості – народилась нова зірка. Але саме в цей піковий момент на чоловіка чекає черговий удар долі…

У ролях: Леді Гага, Бредлі Купер, Сем Елліотт, Дейв Шаппелл, Ентоні Рамос та інші.

За бортом, фільм 1997 року

Це легка і приємна комедія. Згодом, після виходу кінострічки, багато країн зробили рімейки. В центрі сюжету історія про плекану багатійку, яка втрачає пам’ять і доля кидає її просто в обійми теслі, над яким жінка колись познущалась, бувши ще при пам’яті. Фільм і досі популярний. Його переглядають ще і ще…

В ролях: Ґолді Хоун, Курт Рассел, Едвард Херрманн та інші.



Нотінг Хілл, фільм 1999

У цьому романтичному фільмі глядача порадує прекрасна пара акторів - Х'ю Грант та Джулія Робертс. Історія починається з того моменту, коли в районі Лондону Ноттінг Хілл у невеличку книжкову крамничку Вільяма одного разу заходить красива і знаменита актриса Анна. Вона збиралася тільки придбати путівник… Та їм обом не вистачає чогось… аби бути щасливими. Та все не стабільно і не зрозуміло. Вона – відома на цілий світ акторка, він - скромний власник маленької крамнички путівників. На перший погляд - між ними абсолютна прірва. Та ця скороминуча зустріч стала для обох чимось новим, приємним, непередбачуваним і дуже цікавим. І Анна та Вільям закохуються одне в одного. Всупереч усім правилам та здорового глузду. Чи може пещена чоловічою увагою та всесвітньою славою відома знаменитість Анна по справжньому покохати звичайного хлопця? Та Вільям тільки з вигляду скромний хлопець. Коли діло дійшло до кохання, він вирішив діяти. Щобільше, на допомогу прийшли друзі й вся родина. А родина – це велика сила. Анні та Вільяму доведеться пройти серйозні випробування й нарешті плюнути на думки інших людей та суспільства. Адже яке їм до них діло, коли кохання одне до одного забирає всі думки…

В ролях: Джулія Робертс, Х`ю Грант, Річард МакКейб, Ріс Іфанс, Ділан Моран та інші.



Прайм, фільм 2005 року

Головна героїня фільму 37-річна бізнесвумен Рафі. Жінка живе в престижному районі на Мангеттені. І вона щойно розлучилася. В душі запанувала пустота. Почались походи до психолога… Одного разу Рафі зустрічає 23-річного художника Девіда. І між цією парою розпалюється пристрасне вогнище кохання. Та Рафі дещо стурбована. Адже між ними велика різниця у віці. І вона ділиться своєю історією з психотерапевтом Лізі. Лізі переконує Рафі, що в їх стосунках немає нічого поганого. Бо кохання – понад усе. Та ситуація різко змінюється, коли Лізі починає розуміти, що Рафі кохає її сина…

У ролях: Ума Турман, Меріл Стріп, Браян Грінберг та інші.



Куди приводять мрії

Доктор Кріс гине в автокатастрофі. Та в порівнянні з життям на землі - безсмертя на небесах неочікувано радує його. І все ж, Кріс хотів би залишитися біля поруч із дружиною Енні. А Енні сильно страждає в реальному світі, адже перед втратою чоловіка, вони втратили ще й дітей. Одного дня жінка накладає на себе руки. Самогубство – великий гріх. І Енні потрапляє в пекло. Кріс точно знає, що без Енні йому і раю не потрібно. І чоловік вирушає в пекло рятувати душу коханої дружини…

У ролях: Робін Вільямс, К'юба Гудінг мол., Аннабелла Шіора, Макс фон Сюдов, Джессіка Брукс Грант та інші.

Золото дурнів, фільм 2008 року

Цей фільм - захоплива пригодницька мелодрама. Фінн і Тесс - колишні чоловік і дружина. Вони давно не бачили одне одного. Та доля зіштовхнула їх знову на одному далекому острові, поблизу якого затонули в давнину великі скарби.

Обидвох і досі пов'язує спільна пристрасть - пошук скарбів. Давня та сильна любов ніколи не помирає, як і жага до пригод та пошуків скарбів…

В ролях: Меттью Макконехі, Кейт Гадсон, Дональд Сазерленд, Алексис Дзена, Евен Бремнер, Рей Уїнстоун та інші.