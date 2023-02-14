Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура День Святого Валентина, або День закоханих
Огляд

День Святого Валентина, або День закоханих

14 лютого, 2023 вiвторок
08:30
Культура День Святого Валентина

День Святого Валентина, його ще називають Днем всіх закоханих, - це щорічне свято. Його відзначають 14 лютого. Легенда оповідає, що християнський священник Валентин жив за часів імператора Клавдія II Готського у третьому столітті. Валентин вивчав медицину та природничі науки..

Трішки історії

Якось імператор Клавдій, який був фанатичним воякою, вирішив, що сімейні стосунки стоять на заваді солдатам. Він видав вердикт, у якому воїнам суворо заборонялось одружуватись.

Та священник Валентин, попри вердикт Клавдія, таємно вінчав закохані пари. Коли про це стало відомо, його заарештували й ув'язнили. Пізніше жорстокий Клавдій наказав відтяти голову священнику. Ця страта відбулась 14 лютого. З того часу закохані пари, вшановуючи пам’ять про священника Валентина, дарують одне одному подарунки, підтримуючи пам’ять про чоловіка, який поважав любов і допомагав єднати любов. Страта Валентина стала символом незламності кохання. Адже любов – одне з найважливіших почуттів на Землі.

Свято і маркетинг

Звісно, не обійшлось і без прагматиків. Існує думка, що День святого Валентина – це добре виважений та продуманий маркетинговий хід.
 

 
У кожній країні існують традиційні та особливі подарунки, придбані заздалегідь спеціально до цього свята. Японія пропонує кондитерські вироби, у Франції користуються популярністю ювелірні прикраси, а в Данії… засушені квіти…


 
Оскільки свято з часом прийшло і в Україну, то й традиція обмінюватись подарунками між коханими в цей день також стала популярною.

Існує безліч варіантів у виборі подарунка. В основному цей вибір залежить від бюджету. Тому спектр подарунків може бути дуже різноманітним. Іграшки, романтична вечеря, подарункові сертифікати, спільна подорож. Сьогодні, коли в нашій країні точиться війна, найкращий подарунок – це спільна в парі благодійність та добрі справи на користь ЗСУ. Ну і не забувайте про щирість. Лагідна посмішка, палкі обійми, слова підтримки – це не менш важливо не тільки 14 лютого, а й щодня. Якщо ваш коханий/кохана зараз на фронті – відправляйте святкову бандероль чи посилку на лінію вогню. І не тільки своїй коханій людині, а і його/її побратимам/посестрам. Адже тепер це його/її ще одна сім’я, та – яка завжди підставить плече, допоможе у важкий час і залишиться в пам'яті на все життя. Цінуйте одне одного і любіть не за щось, а всупереч усьому!

Які фільми порадити закоханим для спільного перегляду в День Валентина?

Роман с каменем, фільм 1984 року

Кінокартини "Роман з каменем" та її сиквел "Перлина Нілу", попри плин часу, сприймаються і сьогодні сучасними та дотепними.

Звісно, акторський склад, який не раз зустрічався на спільному знімальному майданчику, це сузір’я одних із найкращих акторів світового кінематографа. Майкл Дуглас, Кетлін Тернер та Денні ДеВіто – це завжди ідеальний тріо.
У центрі кінострічки глядач спостерігатиме за пригодами головних героїв, що переплітаються тугим та колючим вузлом кохання…

В ролях: Майкл Дуґлас, Кетлін Тернер, Денні ДеВіто, Зак Норман, Альфонсо Арау, Мануель Охеда та інші.
 

Народження зірки, фільм 2018 року

На початку ми познайомимось із Джексоном Мейном. Він - кантрі-виконавець. І в Джексона не найкращі часи. Ще не так давно він був зіркою сцени з неймовірними аншлагами на кожному концерті. Але згодом увага публіки почала спадати. Жорстка конкуренція прийшла на зміну добрим та тихим часам. І у Джексона з’являється депресія. А згодом він пірнає в алкогольну залежність. Одного дня на його шляху з'являється талановита молода співачка. Вона ще нікому не відома, але володіє величезним скарбом – непересічним талантом та жагою стати відомою артисткою. Між чоловіком та жінкою спалахує роман. Джексон допомагає коханій досягти успіху. Він не помилився. Завдяки його старанням та її наполегливості – народилась нова зірка. Але саме в цей піковий момент на чоловіка чекає черговий удар долі…

У ролях: Леді Гага, Бредлі Купер, Сем Елліотт, Дейв Шаппелл, Ентоні Рамос та інші.

За бортом, фільм 1997 року

Це легка і приємна комедія. Згодом, після виходу кінострічки, багато країн зробили рімейки. В центрі сюжету історія про плекану багатійку, яка втрачає пам’ять і доля кидає її просто в обійми теслі, над яким жінка колись познущалась, бувши ще при пам’яті. Фільм і досі популярний. Його переглядають ще і ще…

В ролях: Ґолді Хоун, Курт Рассел, Едвард Херрманн та інші.


Нотінг Хілл, фільм 1999

У цьому романтичному фільмі глядача порадує прекрасна пара акторів - Х'ю Грант та Джулія Робертс.  Історія починається з того моменту, коли в районі Лондону Ноттінг Хілл у невеличку книжкову крамничку Вільяма одного разу заходить красива і знаменита актриса Анна. Вона збиралася тільки придбати путівник… Та їм обом не вистачає чогось… аби бути щасливими. Та все не стабільно і не зрозуміло. Вона – відома на цілий світ акторка, він - скромний власник маленької крамнички путівників. На перший погляд - між ними абсолютна прірва. Та ця скороминуча зустріч стала для обох чимось новим, приємним, непередбачуваним і дуже цікавим. І Анна та Вільям закохуються одне в одного. Всупереч усім правилам та здорового глузду.  Чи може пещена чоловічою увагою та всесвітньою славою відома знаменитість Анна по справжньому покохати звичайного хлопця? Та Вільям тільки з вигляду скромний хлопець. Коли діло дійшло до кохання, він вирішив діяти. Щобільше, на допомогу прийшли друзі й вся родина. А родина – це велика сила. Анні та Вільяму доведеться пройти серйозні випробування й нарешті плюнути на думки інших людей та суспільства. Адже яке їм до них діло, коли кохання одне до одного забирає всі думки…

В ролях: Джулія Робертс, Х`ю Грант, Річард МакКейб, Ріс Іфанс, Ділан Моран та інші.


Прайм, фільм 2005 року

Головна героїня фільму 37-річна бізнесвумен Рафі. Жінка живе в престижному районі на Мангеттені. І вона щойно розлучилася. В душі запанувала пустота. Почались походи до психолога… Одного разу Рафі зустрічає 23-річного художника Девіда. І між цією парою розпалюється пристрасне вогнище кохання. Та Рафі дещо стурбована. Адже між ними велика різниця у віці. І вона ділиться своєю історією з психотерапевтом Лізі. Лізі переконує Рафі, що в їх стосунках немає нічого поганого. Бо кохання – понад усе. Та ситуація різко змінюється, коли Лізі починає розуміти, що Рафі кохає її сина…

У ролях: Ума Турман, Меріл Стріп, Браян Грінберг та інші.
 

Куди приводять мрії

Доктор Кріс гине в автокатастрофі. Та в порівнянні з життям на землі -  безсмертя на небесах неочікувано радує його. І все ж, Кріс хотів би залишитися біля поруч із дружиною Енні. А Енні сильно страждає в реальному світі, адже перед втратою чоловіка, вони втратили ще й дітей. Одного дня жінка накладає на себе руки. Самогубство – великий гріх. І Енні потрапляє в пекло. Кріс точно знає, що без Енні йому і раю не потрібно. І чоловік вирушає в пекло рятувати душу коханої дружини…

У ролях: Робін Вільямс, К'юба Гудінг мол., Аннабелла Шіора, Макс фон Сюдов, Джессіка Брукс Грант та інші.

Золото дурнів, фільм 2008 року

Цей фільм - захоплива пригодницька мелодрама. Фінн і Тесс - колишні чоловік і дружина. Вони давно не бачили одне одного. Та доля зіштовхнула їх знову на одному далекому острові, поблизу якого затонули в давнину великі скарби.
Обидвох і досі пов'язує спільна пристрасть - пошук скарбів. Давня та сильна любов ніколи не помирає, як і жага до пригод та пошуків скарбів… 

В ролях: Меттью Макконехі, Кейт Гадсон, Дональд Сазерленд, Алексис Дзена, Евен Бремнер, Рей Уїнстоун та інші.

Новини
Кіно
Читайте також:
13 лютого, 2023 понедiлок
Впродовж наступних кількох днів відбуватимуться важливі події навколо Бахмута, - Згурець
13 лютого, 2023 понедiлок
ISW сказав, навіщо Росія маніпулювала темою переговорів у грудні
13 лютого, 2023 понедiлок
Кому належить енергетична інфраструктура України
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.17
  • EUR
    Купівля 41.76
    Продаж 42.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 лютого
09:05
обстріл Херсонщина
За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 54 рази, 2 людини загинули
09:04
Ексклюзив
ЗСУ Бахмут
Росіянам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
08:55
Албанія
В Албанії мітингувальники намагалися захопити будівлю парламенту під час масових протестів
08:43
Очаків. Наслідки обстрілу
Ворожі війська вранці гатили по Очаківській громаді Миколаївщини, пошкоджені будинки та адмінбудівлі
08:39
Ексклюзив
окупанти
Росіяни збільшили атаки на Оріхів, - депутат Запорізької облради Лишенко
08:16
НАТО
НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів
08:10
втрати окупантів
За добу Росія втратила в Україні 740 солдатів, 2 літаки та 4 безпілотники
08:01
OPINION
Володимир В'ятрович
Українську мову й історію України мають складати всі
08:00
Ексклюзив
Росія зазнала нищівної поразки на мистецькому фронті
Росія зазнала нищівної поразки на мистецькому фронті 
07:44
путін
Путін разом з міноборони приховують великі втрати армії РФ під Вугледаром, - ISW
07:29
"Шпигунська куля" над США
Військові США знайшли в океані основну частину уламків китайської "шпигунської кулі"
06:55
Гаррі Кейн
"Мілан" - "Тоттенгем": де дивитися гру 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
06:49
російський літак винищувач
Винищувачі Нідерландів перехопили три російські військові літаки біля Польщі
06:42
російські війська окупанти
Росіянам обіцяють доплату за кожен кілометр просування в Україні, а ЗСУ знищили два ворожих літаки, - Генштаб
06:05
У Бахмуті залишаються менше ніж п'ять тисяч жителів, - ОВА
05:58
Сирія відкрила ще два митні переходи для ввезення допомоги постраждалим від землетрусу, - ООН
05:55
Кіліан Мбаппе та Неймар (ліворуч) проти Баварії
ПСЖ - "Баварія": де та коли дивитися матч плей-офф Ліги чемпіонів
05:43
Японія
Японія розглядає прискорену закупівлю у США крилатих ракет Tomahawk
05:30
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Путін міняє генералів, як шкарпетки, але це не вирішує проблем армії РФ, - Білий дім
05:02
підводний човен
Вперше з часів холодної війни Росія виводить в море кораблі із ядерною зброєю, - розвідка Норвегії
04:35
українська артилерія
Головним на "Рамштайні" будуть не літаки, а ППО та боєприпаси для України, - Financial Times
04:08
У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів
У Нью-Йорку водій вантажівки здійснив наїзд на пішоходів: поранено 8 людей
03:40
Джозеф Байден
Подякувати Польщі та підтвердити єдність НАТО: у Білому домі назвали мету візиту Байдена
03:13
Майя Санду
Росія не має сил для нападу на Україну з Придністров'я, але прагне дестабілізувати Молдову, - НАТО
02:45
Пожежа на газопроводі у Ярославські області РФ
В Ярославській області РФ вибухнув магістральний газопровід
02:17
землетрус в Туреччині
Жертвами землетрусу у Туреччині та Сирії стали понад 37 тисяч людей
01:49
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин розповів, що українська ППО підбила літак, у якому він записував звернення до Зеленського
01:21
Олімпіада-2022, збірна Росії
Директор МОК звернувся до НОК 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпіаді
00:55
Володимир Зеленський
Зеленський нагородив 186 військових і відзначив низку підрозділів, які воюють на сході
00:53
Пожежа у районі військового НДІ у Москві
У Москві велика пожежа біля військового НДІ, - росЗМІ
00:26
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
В Україні у складі ПВК Вагнера вбили трьох кримінальних авторитетів, - Bellingcat
2023, понедiлок
13 лютого
23:59
Сумщина, ракетний удар, вибухи, Сумська область, вибух
Близько 100 прильотів: росіяни обстріляли Сумщину з мінометів і скидали вибухівку з дронів
23:12
Володимир Зеленський
Зеленський: маємо підтримку європейських інституцій та лідерів щодо початку цього року переговорів про вступ України в ЄС
22:48
Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії: поранено літнього чоловіка, пошкоджено оселі та інфраструктуру
22:09
Порошенко показав, як БПЛА Poseidon корегує знищення російської гаубиці
21:56
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський на саміті європейських лідерів у Брюсселі
Ми не вступимо до ЄС, якщо матимемо ознаки авторитарної централізованої держави, - політолог Голобуцький
21:56
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
Єрмак: майже всі союзники готові створювати трибунал для РФ, обговорюємо конкретні механізми
21:39
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО закликає дати ЗСУ ще більше зброї, Росія прагне прорвати кордони на сході України напередодні річниці війни. Світові ЗМІ про Україну 13 лютого
21:26
на фото Міхеїл Саакашвілі
Європарламент розгляне резолюцію про переведення Саакашвілі з Грузії на лікування за кордон
21:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни почали менше використовувати техніку та авіацію для штурму Бахмута. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV