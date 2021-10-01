День у зоні ООС: окупанти 8 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових
Від початку доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 3 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм.
Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.
Втрат серед цивільного населення немає.
Позиції українських захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.
На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.
У районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний.
На обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе