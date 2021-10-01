День у зоні ООС: окупанти 8 разів порушили "тишу", поранені двоє українських військових

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм.

Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію.

Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції українських захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

У районі Нью-Йорка ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний.

На обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 30 вересня на Донбасі загинув десантник з Дніпропетровщини.

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