День у зоні ООС: окупанти обстріляли позиції поблизу Новомихайлівки, загинув український військовий

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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