День у зоні ООС: окупанти обстріляли позиції поблизу Новомихайлівки, загинув український військовий
Від початку цієї доби, 27 серпня, зафіксовано 1 обстріл з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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