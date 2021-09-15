День у зоні ООС: окупанти обстріляли українські позиції поблизу Новолуганського
Від початку цієї доби зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Поблизу населеного пункту Новолуганське противник обстріляв позиції українських військовослужбовців зі стрілецької зброї.
Втрат серед українських захисників немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
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