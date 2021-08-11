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День у зоні ООС: окупанти п’ять разів порушили "тишу", вбивши мирного жителя і поранивши військового

11 серпня, 2021 середа
18:39
війна з Росією ООС

Протягом поточної доби, 11 серпня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Біля Новомихайлівки та Новоселівки другої російські окупанти вели вогонь по українських позиціях з артилерійських систем калібру 122-мм.

Також з артилерійських систем калібру 122-мм окупанти здійснили обстріл населених пунктів Новомихайлівка та Новоселівка друга.

Внаслідок обстрілу Новомихайлівки пошкоджена територія ферми та лінія електропередач, що призвело до знеструмлення населених пунктів Тарамчук, Славне, Солодке, Новомихайлівка. Крім того, населений пункт Новомихайлівка залишився без водопостачання.

Внаслідок обстрілу Новоселівки другої загинув місцевий житель1935-го року народження та пошкоджені приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Українські військові стріляли у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

 

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