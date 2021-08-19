День у зоні ООС: окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського окупаційні війська обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

На обстріли окупанта українські захисники відкривали вогонь у відповідь.





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