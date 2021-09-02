День у зоні ООС: окупанти стріляли із забороненої зброї, один військовий отримав поранення
Від початку цієї доби, 2 вересня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки противник застосував артилерію калібру 100-мм.
У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.
У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
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