День у зоні ООС: окупанти стріляли із забороненої зброї, один військовий отримав поранення

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосував артилерію калібру 100-мм.

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.





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