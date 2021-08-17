День у зоні ООС: окупанти стріляли поблизу Пісків, Водяного та Причепилівки, поранено українського військового

Про це передає пресцентр штабу ООС.



Поблизу Причепилівки окупант двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.

Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

У результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

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