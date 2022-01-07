День у зоні ООС: росіяни обстріляли українські позиції біля Катеринівки
У п'ятницю, 7 січня, станом на 17:00 російські окупаційні війська в районі Операції об'єднаних сил один раз порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Неподалік Катеринівки загарбники відкривали вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.76Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе