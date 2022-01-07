День у зоні ООС: росіяни обстріляли українські позиції біля Катеринівки

Представилися СБУ й заявили про перевірку в межах закону: в Україні побили активістів із Казахстану

"Чекаємо на введення російських сил": екснардеп "Слуги народу" Шевченко прибув у Казахстан

"У такій війні не можна виграти": очільники РФ, Британії, США, Франції та КНР виступили проти конфліктів з застосуванням ядерної зброї