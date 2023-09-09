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День українського кіно: Зеленський нагородив українських акторів

9 вересня, 2023 субота
19:05
Культура українське кіно

З нагоди Дня українського кіно, який відзначається 9 вересня, президент Володимир Зеленський нагородив представників української кінематографії

Про це повідомляє ДержКіно України.

8 вересня президент України підписав указ, яким визначив нагородити орденом "За заслуги" III ступеня з нагоди Дня українського кіно, за вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України 12 українських кінематографістів:

  • Бобала-Яремчука Олега Михайловича (посмертно) - режисера;
  • Бондарева Дениса Сергійовича (посмертно) - актора, каскадера;
  • Девізорова Максима Володимировича - актора;
  • Кравчука Володимира Вікторовича - актора;
  • Маламужа Олега Анатолійовича - режисера;
  • Ногіна Андрія Миколайовича - продюсера;
  • Ониська Віктора Петровича (посмертно) - режисера;
  • Попенка Геннадія Миколайовича - актора;
  • Світличного Євгена Володимировича (посмертно) - актора;
  • Суворова Олександра Миколайовича (посмертно) - постановника;
  • Хільського Олексія Юрійовича (посмертно) - актора;
  • Чорного Володимира Анатолійовича (посмертно) - художника-декоратора.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня Володимир Зеленський нагородив продюсерку Костюк Ірину Анатоліївну.

Також, президент присвоїв почесне звання "Заслужений артист України" актору Лінартовичу Дмитру Костянтиновичу та звання "Заслужений діяч мистецтв України" кінорежисерці і сценаристці Вроді Марині Анатоліївні.

  • На 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі показали прем'єру стрічки української режисерки Анни Бурячкової "Назавжди-Назавжди".
Кіно
мистецтво
Володимир Зеленський
українське кіно
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