Про це він розповів у коментарі НВ.

Фахової дискусії на цю тему зараз немає, а дослідження практично не проводять, стверджує Денисенко. Натомість він назвав Український інститут майбутнього чи не єдиною структурою, яка провела дослідження про міграційні настрої. Тож, за його словами, можна говорити про те, що після закінчення війни приблизно мільйон чоловіків виїде до Європи.

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"І можна сказати, що є дві речі, які треба розуміти: що повернуться з нинішньої міграції 50% тих, хто зараз перебуває за кордоном, і з великою долею ймовірності можна говорити про те, що після закінчення війни приблизно 1 млн чоловіків виїде в Європу до своїх жінок. Ось про це має бути дискусія", - сказав Денисенко.

Натомість про реакцію на його допис очільник Українського інституту майбутнього каже: це означає, що суспільство не хоче серйозної дискусії, а хоче "гайпити, гейтити і за два дні продовжити говорити про щось зовсім інше".

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Пропозиція щодо заборони виїзду чоловіків за кордон після завершення війни - "один із кардинальних варіантів", який не єдиний чи єдино правильним, вважає Денисенко. Він стверджує, що хотів розпочати дискусію, проте натомість "все звелося до "сам дурень".

"Але (після війни, - ред.) у нас буде лише три опції. Перша - це дуже знелюднена територія під назвою Україна, де буде проживати невелика кількість населення. Друга - ми муситимемо говорити про завезення щонайменше 2 млн людей з Азії. Третя - той варіант, який я висловив", - додає Денисенко.

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Ідея заборони на виїзд чоловіків за кордон після війни на три роки

Раніше Денисенко написав у facebook, що, на його думку, після війни потрібно продовжити заборону на виїзд чоловіків за кордон щонайменше на три роки, "інакше ми просто не збережемося як нація".

У мережі українці почали активно реагувати й критикувати таку ідею.

Натомість у МВС нагадали, що висловлювання Денисенка - це особиста думка, а не позиція міністерства: "На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ".