Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Виїзд чоловіків за кордон: депопуляцію вирішить міграція
OPINION

Виїзд чоловіків за кордон: депопуляцію вирішить міграція

Сергій Фурса
7 серпня, 2023 понедiлок
18:01
Погляд Сергій Фурса

Нещодавно один лідер суспільної думки вирішив, що конче потрібно зберегти націю. І для цього потрібно, щоб люди розмножувалися

Але клятий технологічний розвиток, урбанізація і люди не хочуть активно плодитися і розмножуватися. І тоді лідер думок заявив, що вихід є. Треба розселити міста. І повернути більшість нації до села. І там вони вже почнуть розмножуватись. Як робили це століттями. І не посперечаєшся, що в містах люди розмножуються погано. По всьому світу. Це загальний тренд.

Це ідея Дугіна. Автора "русского міра", який конче переймається долею російської нації.

Чомусь згадалося про це, коли в українському Інституті майбутнього (мабуть, не дуже доброго майбутнього) також почали перейматися майбутнім української нації й запропонували після війни ще на три роки залишити чоловіків без базового права виїзду за кордон. Ну, ми ж боролись за свободу. А тому живіть у бараці.

Читайте також: Чи винен хтось і щось Україні

Дуже подібні ідеї. І в принципі часто деякі українські діячі, намагаючись боротися із невідворотним, починають продукувати ідеї, які дуже подібні до руського миру.

І це не треба обговорювати. Не можна обмежувати права людини просто тому, що не можна. І баста. Інакше ми говоримо не про демократичну країну. А про тоталітарну, де мета виправдовує засоби. І де свобода конкретної людини нічого не варта. Це модель і Росії також.

І так, після війни депопуляція буде нашою найбільшою проблемою. І так, деяка кількість чоловіків поїде, як тільки відкриють кордони. І мають повне право так зробити. Хтось повернеться із-за кордону, де перечікує війну. Що є цілком природним. А хтось поїде, в тому чисті демобілізувавшись зі Збройних сил. Бо так хоче. І не комусь там розповідати людині, яка віддавала все заради країни, що ця країна потім хоче не випускати тебе з обіймів.

Проте проблему треба вирішувати, визнаючи її, не у спосіб, неприпустимий для вільної країни. Демократичної країни. Країни, де права людини не порожній звук. Країну, об'єднану цінностями, за які боролася. Адже саме про цінності ця війна. Щоб не стати Росією.

Читайте також: Ідея заборони виїзду чоловіків за кордон після війни: шлях до Північної Кореї

Отже, після війни у нас буде велика проблема. Депопуляція. І це навіть не проблема кількості людей. Це проблема вікового складу. Занадто багато пенсіонерів. Занадто мало працюючих. Може, в Інституті майбутнього запропонують скоротити кількість пенсіонерів, невідомо. Але, знов таки, в демократичній країні такі ідеї не працюють.

Яка можлива відповідь? Тільки одна. Це міграція. Залучення трудових мігрантів. З різних країн. З різних континентів. Різних рас. І віросповідань. Просто тому, що десь запасної України у нас немає.

Чи краще було б повернути українців? Звісно, краще. Але ж ви не повернете їх силою. А чим довше триває війна, тим більше українці, що поїхали, облаштовують свій побут. І тим менше вони захочуть повертатися. Ба більше, проблема депопуляції була актуальною для України й до війни. У нас не було безробіття. У нас був брак робочої сили. Який є і зараз, навіть під час війни на фоні відсутності інвестицій.

Чи можна сподіватись, що українці раптом, заперечивши світові тренди, почнуть активно розмножуватись? Ні. Це треба визнати. Якщо, звісно, якийсь Інститут майбутнього не запропонує розселити українців назад по селах.

Читайте також: Чи треба далі обмежувати виїзд чоловіків за кордон?

Тому міграція — єдина відповідь. Подобається вона вам чи не подобається. Альтернативи просто немає. Альтернатива — тотальна бідність.

Це треба визнати. І до цього треба готуватись. Цей процес має бути не хаотичним, а керованим. І суспільство має бути до нього готовим.

Ось про що треба говорити, а не продукувати божевільні теорії про потоптання базових прав людей і перетворення України у барак, який плекає надію на євроінтеграцію. Хотів би я побачити очі європейських чиновників, якім будуть пропонувати поєднання таких кроків із євроінтеграцією. Хотів би я побачити очі виборців, думка яких дуже важлива в Україні, коли хтось з офіційних осіб вийде з такою пропозицією.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Економіка
Україна
мігранти
Війна з Росією
біженці з України
Читайте також:
ЗСУ
6 серпня, 2023 неділя
Україну поставили в ситуацію, коли вона не може виграти війну проти Росії, - політолог Фельштинський
Міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія
6 серпня, 2023 неділя
На саміті у Саудівській Аравії домовилися, що основою майбутньої мирної угоди буде непорушність кордонів України, - Corriere della Sera
Денис Шмигаль
5 серпня, 2023 субота
Уряд оприлюднив зарплати Шмигаля та його заступників
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.87
    Купівля 36.87
    Продаж 37.58
  • EUR
    Купівля 40.7
    Продаж 41.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
7 серпня
18:49
Ексклюзив
Укриття у школах
Влада Харкова тисне з вимогою відкривати школи, але в них майже немає бомбосховищ, - депутат міськради
18:32
Новини компаній
На Київщині лікарі “Охматдиту” провели виїзний медогляд дітей
18:26
НАЗК
Обіцяли, але не виконали: НАЗК повернуло п’ять грецьких перевізників до переліку спонсорів війни
18:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:06
Верховна Рада
У Раді пропонують запровадити в Україні ще одне державне свято – День подяки
17:58
На фото: викрадений РФ у Криму Асан Зекеряєв
У Криму загарбники викрали кримського татарина Зекеряєва, його дружину та неповнолітніх дітей
17:55
Павло Лебідь, Паша "Мерседес"
Митрополита УПЦ МП Павла Лебідя відпустили з-під варти під заставу в 33 млн грн, - адвокат
17:49
Міністерство оборони
Міноборони виграло арбітраж проти іноземного постачальника захисного спорядження на понад €2,2 млн
17:32
На фото: планшет Samsung у воді
Samsung продемонструвала роботу нового планшету у воді
17:18
Окупанти
Росіяни застосували на Запоріжжі хімічні боєприпаси
17:12
Оновлено
У порту Туреччини прогримів вибух
У порту Туреччини прогримів вибух під час завантаження судна зерном
17:08
На фото: ДБР і військком
Військком з колегами на Полтавщині побив підлеглого: ДБР оголосило підозру
17:07
КНДР, Північна Корея
Північнокорейські хакери зламали сайт провідного російського виробника ракет, - Reuters
16:57
Кремінь Тарас
Лінгвоцид в окупації: Кремінь розповів, як росіяни на ТОТ витісняють українську мову з ужитку
16:47
вагітність
Споживання яблук і деяких трав під час вагітності зміцнює здоров'я мозку дитини і наступних поколінь, - дослідження
16:42
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Логістика ворога ускладнена через проблеми з транспортними шляхами, - Гуменюк
16:34
Окупанти на ТОТ спонукають українців виїжджати до РФ, а на блокпостах забирають у них гроші та цінності, - Маляр
16:28
Огляд
Shahed 136
Мопед з 40 кг вибухівки: Основні характеристики іранських дронів-камікадзе Shahed 136, які вже майже рік запускає по нас Росія
16:23
Ексклюзив
У порту Туреччини прогримів вибух
Вибух в порту Туреччини вигідний лише одній державі, - експерт Defense Express Рябих
16:16
Ексклюзив
Євген Магда
Між Україною та Польщею відбувається friendly fire: політолог Магда прокоментував останні суперечки між країнами
16:03
OPINION
Орест Сохар
У Саудівській Аравії Китай "злив" Росію
15:58
Федір Веніславський
У Зеленського пояснили, чому не можна забрати мандати у всіх нардепів від забороненої ОПЗЖ
15:48
Ворог ударив по Нікополю: загинув чоловік
15:33
Верховна Рада
У Раді зареєстрували проєкт постанови про припинення повноважень "слуги" Холодова
15:33
Hubble
Hubble зафіксував "примарного галактичного павича"
15:22
Майдан Незалежності
Новий температурний рекорд: у столиці відзначили найтеплішу ніч 6 серпня
15:21
Ліга конференцій, жеребкування
"Динамо" отримало суперника у плей-офф Ліги конференцій
15:08
На фото: затримання
Передавав ворогу інформацію про маршрути техніки ЗСУ: у Харкові затримали залізничника
15:02
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
15:01
Ексклюзив
мости на Чонгар та Геніческ
Окупанти відкрили реверсний рух по одному з уражених мостів на Херсонщині
14:58
В Україні зріс попит на вживані легківки, - Укравтопром
14:49
Зоря
Ліга Європи: Жеребкування вивело "Дніпро-1" на "Зорю" у плей-офф
14:42
Ексклюзив
росія, Китай
Сигнал Китаю про готовність участі у переговорах по Україні. Огризко пояснив, чому ця позиція виглядає балансуванням між РФ і Заходом
14:35
Білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
"Чергова провокація": білоруські прикордонники допомогли нелегальним мігрантам перейти кордон з Латвією
14:30
Ексклюзив
Володимир Огризко
Поки армію Росії не зламають в Україні: Огризко прокоментував доцільність проведення самітів щодо завершення війни
14:13
Оновлено
ЄС - Китай
"Допомогли зміцнити міжнародний консенсус": МЗС Китаю про підсумки переговорів щодо України в Джидді
14:05
OPINION
Віктор Трегубов
Єдиний схожий злочин Кремль проти України чинив лише раз
13:53
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
Baykar уклала з Саудівською Аравією найбільшу в історії Туреччини експортну угоду
13:45
Ліга чемпіонів, жеребкування
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації
13:43
Як реагувати на підліткове "не хочу": поради для батьків від МОЗ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV