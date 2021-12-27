Денісова: стан здоров'я українського політв'язня Ставцева погіршився

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у facebook.

"Занепокоєна критичним станом здоров’я громадянина України Євгена Ставцева, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії № 32 на тимчасово окупованій території Донецької області", - написала Денісова.

Вона зазначила, що Ставцев був викрадений 6 жовтня 2017 року невідомими людьми з власної квартири у Донецьку. Кілька місяців його вважали зниклим безвісти. Весь цей час Ставцев утримувався в секретних в'язницях "Міністерства державної безпеки в ОРДО" та у в’язниці "Ізоляція", де піддавався фізіологічному та психологічному насильству.

"Його били, катували електричним струмом, внаслідок чого він втратив зуби та слух. У Євгена загострився виразковий коліт з тотальними ураженням шлунково-кишкового тракту, що призвів до постійних кровотеч. Крім того, у нього хронічний панкреатит, який супроводжується больовим синдромом, розлад нервової та серцево-судинної системи, безсоння, постійні болі в серці, суглобах і хребті", - повідомила омбудсман.

Денісова заявила, що в Макіївській виправній колонії № 32 Ставцеву не надають жодної медичної допомоги, він позбавлений спілкування та побачень із рідними - адміністрація пояснює це карантинними обмеженнями.

"Такі дії стосовно Євгена Ставцева є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила вона.

Омбудсман звернулась до керівництва МКЧХ в Україні - терміново здійснити візит до Євгена Ставцева, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. А також до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотти Реландер з проханням особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.

Довідка: Наприкінці 2019 року Євгена Ставцева було незаконно засуджено так званим судом, підконтрольним органам окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, до 14 років позбавлення волі за нібито "шпигунство та участь у терористичній організації".



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