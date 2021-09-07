Денісова: у РФ, окупованому Криму та ОРДЛО незаконно утримують понад 420 українців
Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що 421 українець перебувають у полоні на території Росії, в Криму та на окупованому Донбасі
Про це йдеться в публікації омбудсмена в Telegram.
"На якнайшвидше звільнення чекає 421 громадянин України, які перебувають в незаконному ув’язнені в РФ та на територіях тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей", - наголосила Денісова.
Вона зазначила, що Україна докладає максимум зусиль, щоб повернути українських громадян з російського полону.
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