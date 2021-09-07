Денісова: у РФ, окупованому Криму та ОРДЛО незаконно утримують понад 420 українців

Про це йдеться в публікації омбудсмена в Telegram.

"На якнайшвидше звільнення чекає 421 громадянин України, які перебувають в незаконному ув’язнені в РФ та на територіях тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей", - наголосила Денісова.

Вона зазначила, що Україна докладає максимум зусиль, щоб повернути українських громадян з російського полону.

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