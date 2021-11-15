Денісова: за період режиму "тиші" заручниками в ОРДЛО стали ще 70 українців

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "Дом".



"Якщо ми говоримо про тих громадян, які були взяті в полон, "засуджені" за "шпигунство" щодо України, то за період війни - це 301 громадянин України. З них: 30 жінок, 44 військовослужбовці", - повідомила вона.



Точна кількість українців, яких незаконно утримують у в'язницях, СІЗО, колоніях, "підвалах", не відома.



"Ми не про всіх можемо знати. Ми можемо знати про тих людей, з якими є зв'язок у їхніх родичів. Але у нас є ті, з якими ми не маємо зв'язку. Ми вважаємо, що вони там знаходяться. Бо одного разу підтвердять, що там є цей громадянин, вдруге - не підтвердять", - наголосила уповноважена з прав людини.



Денісова зауважила, що 27 липня 2020 року набули чинності домовленості про режим "тиші" на Донбасі, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи. Юридично ці домовленості діють і дотепер, але фактично їх порушують.



"За цей період перемир'я список громадян України, які потрапили до в'язниць (в ОРДЛО - ред.) збільшився на 70 осіб. І процес триває, їх уже 301 людина. Щодня ми бачимо, що щось відбувається. Когось взяли, потім випустили, потім знову взяли", - сказала вона.



Також 258 українців є зниклими безвісти на непідконтрольній українській владі території Донбасу.



"У нашій практиці є таке, що вісім людей ми розшукали та включили до списків на обмін… Тому "забуття - гірше зради". Потрібно щодня пам'ятати про це. І найменша звістка про те, що хтось когось бачив у в'язниці, "на підвалі" дає нам надію, що ця людина жива, і ми одразу вносимо її до таких списків", - заявила Денісова.



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