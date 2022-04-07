Денісова закликала українок повідомляти про сексуальні злочини, скоєні окупантами

Про це вона написала в телеґрам-каналі.



За словами Людмили Денісової, в Україні фіксують усе більше й більше злочинів проти статевої свободи та недоторканості з боку російських військових. Про зґвалтування окупантами стає відомо переважно після звільнення територій.



"Закликаю жінок та дівчат повідомляти про випадки вчинення сексуального насильства російськими військовими, як би важко це не було, адже лише так можна притягнути злочинців до відповідальності. ", - наголосила омбудсман.



Вона зауважила, що відповідно до ст. 8 Римського статуту сексуальне та ґендерно зумовлене насильство - зґвалтування, примус до проституції, примусова стерилізація й інші види сексуального насильства - є воєнними злочинами, що грубо порушують Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни.



До воєнних злочинів належать зґвалтування, сексуальне рабство, примус до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація або інші форми сексуального насильства.



Повідомити про злочини потрібно за номерами 102 - Національна поліція; 103 - заклади охорони здоров’я; 116, 123 - Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації (щодо дорослих) та

116, 111 (щодо дітей).



У разі перебування на тимчасово окупованій території України можна звернутися на телефонну лінію Офісу генпрокурора щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, за номером: 096-755-02-40 або на електронну пошту [email protected]



Для одердання допомоги, зокрема психологічної, необхідно зателефонувати на цілодобову "гарячу" лінію омбудсмана за номером: 0800-50-17-20.



У телеґрам-боті @stop_ru_aggression_bot можна зафіксувати воєнні злочини окупантів.

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