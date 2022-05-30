Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити

Про це Денісова розповіла на брифінгу, передає Еспресо.TV.

За словами Денісової, ОП нібито не влаштовує її активність зі збору та аналізу інформації щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій російськими військами території.

Омбудсмен заявила, що вважає дії влади незаконними та назвала їх втручанням у діяльність уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Денісова наголосила, що омбудсмена обирають нардепи на 5 років.

Крім того, Денісова сказала, що на неї здійснюється тиск через її доньку, яку тричі викликали на допит.

За словами омбудсмена, голова ВР Руслан Стефанчук підтвердив інформацію про підготовку її відставки, а на її питання, чи нададуть їй слово в парламенті, відповів, що вона зможе висловитися на засіданні комітету з прав людини.

Денісова додала, що прийме рішення народних депутатів, але назвала підготовку її відставки такою, що "нагадує тоталітарні кроки".

На питання, чому її не залучено до процесу обміну полоненими Денісова відповіла, що рішення про це ухвалює не вона, а також додала, що стежить за дотриманням Україною міжнародних конвенцій щодо прав військовополонених росіян.

Людмила Денісова обіймає посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з 15 березня 2018 року.