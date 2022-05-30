English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити

Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити

30 травня, 2022 понедiлок
19:30
Суспільство Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Офісі президента ухвалили рішення про її звільнення, у зв'язку з чим в парламенті готують збір підписів за її відставку

Про це Денісова розповіла на брифінгу, передає Еспресо.TV.

За словами Денісової, ОП нібито не влаштовує її активність зі збору та аналізу інформації щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій російськими військами території.

Омбудсмен заявила, що вважає дії влади незаконними та назвала їх втручанням у діяльність уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Денісова наголосила, що омбудсмена обирають нардепи на 5 років.

Крім того, Денісова сказала, що на неї здійснюється тиск через її доньку, яку тричі викликали на допит.

За словами омбудсмена, голова ВР Руслан Стефанчук підтвердив інформацію про підготовку її відставки, а на її питання, чи нададуть їй слово в парламенті, відповів, що вона зможе висловитися на засіданні комітету з прав людини.

Денісова додала, що прийме рішення народних депутатів, але назвала підготовку її відставки такою, що "нагадує тоталітарні кроки".

На питання, чому її не залучено до процесу обміну полоненими Денісова відповіла, що рішення про це ухвалює не вона, а також додала, що стежить за дотриманням Україною міжнародних конвенцій щодо прав військовополонених росіян.

Людмила Денісова обіймає посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з 15 березня 2018 року.

 Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
відставка
права людини
Омбудсмен
Людмила Денісова
звільнення
Офіс президента України
Уповноважений Верховної Ради
Читайте також:
протикорабельні ракети
29 травня, 2022 неділя
Якщо "Гарпун" стоятиме під Миколаєвом, то можна буде вражати цілі у Севастополі, - генерал-майор запасу Чумак
окупанти
28 травня, 2022 субота
"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село". Окупант розповів, що з війська неможливо звільнитися
29 травня, 2022 неділя
Франція та Німеччина намагаються змусити Україну підписати мир з Росією на умовах Путіна, - Огризко
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.78
    Купівля 34.78
    Продаж 35.87
  • EUR
    Купівля 36.81
    Продаж 38.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
30 травня
20:21
Путін
Путін підписав указ, який передбачає прискорене набуття російського громадянства для сиріт, насильно вивезених з України в РФ
20:14
На фото Збройні сили України
Українські військові вибили росіян із Миколаївки на Херсонщині, спричинивши паніку серед окупантів, - Генштаб ЗСУ
20:11
Ексклюзив
Микола Маломуж
У Росії вичерпуються людські запаси: вони залучають випускників училищ та підіймають запасників, - генерал Маломуж
20:10
ДНР
Терорист "ДНР" заявив, що деяких українських полонених "засудять до смертної кари"
20:09
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
30 бойових літаків Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню
19:47
Михайло Подоляк
У кожному порту на мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт, - Подоляк про судна, які вивозять крадене українське зерно до Сирії
19:42
Ексклюзив
Мелітополь
Орки злякались вибуху біля будинку колаборанта Балицького: протягом дня посилено патрулюють Мелітополь, — депутат Запорізької райради Кирильчук
19:30
Петро Порошенко
Порошенко: Саміт НАТО у Мадриді має бути історичним з трьох причин. Перша – Фінляндія, друга – Швеція, а третя це – Україна
19:27
ЄС
Боррель впевнений, що ЄС ухвалить шостий пакет санкцій на саміті лідерів, Мішель заявив, що "час для цього настав зараз"
19:10
Споживчі ціни в травні зросли на 17%, – оцінка НБУ
18:54
Ексклюзив
Олаф Шольц
Німеччина повинна залишити подвійні стандарти, інакше вона не зможе претендувати на лідерство в Європі, - дипломат Чалий
18:49
Ердоган Путін
Едроган запропонував Путіну провести зустріч у форматі Росія-Україна-ООН в Стамбулі
18:40
Ексклюзив
Херсон
На Півдні рашисти вирішили самі вбитися своїми атаками в нашу оборону, – військовий експерт Киричевський
18:35
збитий літак
"Запорізький месник": строковик Нацгвардії з ПЗРК збив 3 літаки РФ за півтора місяця
18:32
дитсадки, діти
У Києві з 1 червня відкриють частину дитсадків, - Кличко
18:14
Газова голка Кремля
Газпром повідомив компанію з Нідерландів про зупинку постачання газу з 31 травня
17:53
мавпяча віспа
У Нігерії зафіксували смерть від мавпячої віспи
17:39
аміак
На Донеччині стався витік аміаку
17:32
Байден підписав закон про ленд-ліз
Байден заперечив плани США надати Україні ракетні комплекси для ударів по території РФ, - Reuters
17:31
Ексклюзив
Шольц і Макрон
Підтримка України стала питанням внутрішньополітичної боротьби багатьох лідерів Заходу, - нардепка Рудик
17:29
Віктор Орбан
"Зараз немає жодного компромісу": Орбан заявив про нові умови підтримки нафтового ембарго проти РФ
17:20
Ексклюзив
Микола Маломуж
Смерть Путіна - це чергова спецоперація Росії, - генерал Маломуж
17:05
Еспресо
Радник голови ОП Подоляк підтвердив політичний характер відключення “Еспресо” з Т2
17:02
Ексклюзив
Віктор Ягун
Сподіватись на бунти в Росії можна лише, якщо там все рухне, — генерал-майор Ягун
17:02
Військові на CAESAR
Франція надішле Україні ще гаубиць Caesar
16:58
гроші
У столиці викрили шахрая, який продав 800 фальшивих прескарт із псевдоакредитацією Міноборони
16:54
Михайло Подоляк, Офіс президента
Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків"
16:50
Служба безпеки України
Звільнений очільник харківської СБУ Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури
16:46
Урсула фон дер Ляєн
Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ не погодять на саміті лідерів Євросоюзу, - фон дер Ляєн
16:26
Газпром
Данія відмовилась від оплати рублями за російський газ та готова до відключення, - Bloomberg
16:22
Netflix
Американська компанія Netflix офіційно пішла з Росії
16:06
Оновлено
На Луганщині загинув французький журналіст
На Луганщині французький журналіст загинув через обстріл окупантами евакуаційного автомобіля
15:53
Ексклюзив
Раміс Юнус
США і Велика Британія протистоять Старій Європі за перемогу України, - Юнус
15:40
ПриватБанк
ПриватБанк до кінця літа продовжив пільгове кредитування за ставкою 1,7% на місяць
15:33
Брифінг родин захисників
"Жінки зі сталі". Рідні захисників Маріуполя й Азовсталі створили раду, яка координуватиме процес їхнього повернення додому
15:22
Бійці Азовсталі, які покинули завод
"Куди б ми не стукали зараз - нам відкривають": родичі захисників Азовсталі розповіли, що комунікують з владою України і третіх країн у питанні повернення рідних
15:12
Ексклюзив
"Україна обов'язково повернеться": Порошенко звернувся до людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях
15:00
Микола Жирнов
У КМВА попередили, що небезпека повторного наступу ворога на Київ залишається
14:56
Тетяна Харько - сестра командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського
Закликаю всі організації, суспільство і блогерів говорити про героїв Азовсталі, щоб повернути їх додому, - сестра морпіха Сергія Волинського (Волини)
14:47
Андрій Єрмак
Були складні перемовини, але ЄС може узгодити шостий пакет санкцій проти РФ уже сьогодні, - Єрмак
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV