Депортованих в РФ українців переселяють в Сибір і за Полярне коло, - The Independent
Згідно з документами Кремля, президент РФ Володимир Путін відправив майже 100 000 українських біженців за тисячі миль від їхнього дому, щоб переселити їх у віддалені куточки Росії, включаючи Сибір і за Полярне коло
Про це йдеться в матеріалі The Independent.
Минулого місяця Москва видала наказ про переселення 95 739 жителів України та РФ із зон бойових дій, щоб переселити їх за 9 тис. км від дому.
В указі зазначалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася" в Україні, Російська Федерація "погоджує розподіл" громадян до "суб’єктів Російської Федерації" та просила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб.
Документ передбачає відправку 11 398 осіб до Сибіру, 7 218 — на Далекий Схід і 7 023 — на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як мілітаризовані республіки Чечня, Інгушетія та Дагестан.
З посиланням на окремі документи в повідомленні додається, що людей у портовому місті Маріуполь просили підписати документи, в яких стверджується, що українські війська обстрілювали їхнє місто. Повідомляється, що підписантам сказали, що вони не можуть повернутися в Україну, тому що їх чекає "переслідування".
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