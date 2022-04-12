Депортованих в РФ українців переселяють в Сибір і за Полярне коло, - The Independent

Про це йдеться в матеріалі The Independent.

Минулого місяця Москва видала наказ про переселення 95 739 жителів України та РФ із зон бойових дій, щоб переселити їх за 9 тис. км від дому.

В указі зазначалося, що "з урахуванням ситуації, що склалася" в Україні, Російська Федерація "погоджує розподіл" громадян до "суб’єктів Російської Федерації" та просила владу "забезпечити прийом" 95 739 осіб.

Документ передбачає відправку 11 398 осіб до Сибіру, 7 218 — на Далекий Схід і 7 023 — на Північний Кавказ, включаючи інші регіони, такі як мілітаризовані республіки Чечня, Інгушетія та Дагестан.

З посиланням на окремі документи в повідомленні додається, що людей у портовому місті Маріуполь просили підписати документи, в яких стверджується, що українські війська обстрілювали їхнє місто. Повідомляється, що підписантам сказали, що вони не можуть повернутися в Україну, тому що їх чекає "переслідування".

У Пензенській області Росії окупанти створили табір для примусово вивезених жителів Маріуполя. Станом на 10 квітня там утримується понад 400 українців

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